Убило в собственной квартире: РФ обстреляла жилые кварталы Херсона, есть жертвы (фото)

По словам главы ОВА Александра Прокудина, снаряд разорвался посреди комнаты в жилом доме, что привело к гибели мужчины. Судьба еще одной женщины остается неизвестной.

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Российские оккупанты вновь обстреляли спальные районы города Херсон, в результате чего есть погибший мирный житель. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале 25 июня.

По его словам, россияне намерено атаковали город в южной части Украины. В результате обстрела один из снарядов разорвался посреди комнаты в жилом доме, что привело к новым разрушениям и жертвам.

Погиб один 44-летний мужчина, но еще одна женщина находится под завалами и в каком она состоянии — неизвестно.

"Повреждены дома и имущество жителей. Что это, если не терроризм? Просто циничные изверги…Искренние соболезнования семье погибшего", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Херсонской областной прокуратуры отмечает, что огонь по спальным районам города был открыт противником примерно в 03:20 утра, пока мирные граждане пытались выспаться во время выходных.

"По предварительным данным, российские войска атаковали областной центр артиллерией. Повреждены частные и многоквартирные дома. Прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия", — сообщают в ведомстве.

По результатам атаки было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Российские оккупанты вновь атаковали Херсон, есть жертвы Фото: Херсонская областная прокуратура Российские оккупанты вновь атаковали Херсон, есть жертвы Фото: Херсонская областная прокуратура

Напомним, 25 июня сообщалось, что в МВД показали первые минуты после падения обломков на дом в Киеве. По информации сотрудников органов, патрульным удалось вытащить множество людей из завалов и отправить их в более безопасное место.