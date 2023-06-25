Ракетный удар по Киеву: в МВД показали первые минуты после падения обломков на дом (видео)

По информации сотрудников органов, патрульным удалось вытащить множество людей из завалов и отправить их в более безопасное место.

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В Министерстве внутренних дел показали первые кадры после того, как в один из домов в украинской столице попали обломки вражеской ракеты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 24 июня.

По имеющейся информации, спасательные работы на месте начались уже спустя несколько минут после того, как трагедия произошла. Украинские спасатели вместе с обычными гражданами начали делать все, чтобы ликвидировать последствия.

"Патрульные совместно со спасателями помогали деблокировать людей из-под завалов, эвакуировали из разрушенных помещений граждан и сопровождали их в безопасное место", — говорится в сообщении.

Произошло это, к слову, в Соломенском районе города Киев. Обломки ракеты российских оккупантов повредили 25-этажный жилой дом, где в это время спали люди после рабочей недели.

В результате трагедии три человека погибло от падения обломков. Также минимум два человека были экстренно госпитализированы, а девять местных жителей получили помощь от медиков на месте.

Всех тех, кто проживал в этом доме, на время ремонтных работ было принято решение эвакуировать. Это было сделано в целях безопасности, так как находиться в частично разрушенном доме опасно.

За ту ночь россияне выпустили по Украине более 50 ракет.

Напомним, 24 июня сообщалось, что спикер ВВС рассказал об эффективной работе украинской ПВО. Противник ночью организовал мощную атаку, отметил полковник Юрий Игнат. Всего россияне выпустили по Украине более 50 ракет — из них Х-22, Х-555 и "Калибры".