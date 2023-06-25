Ракетний удар по Києву: у МВС показали перші хвилини після падіння уламків на будинок (відео)

За інформацією співробітників органів, патрульним вдалося витягнути безліч людей із завалів і відправити їх у безпечніше місце.

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У Міністерстві внутрішніх справ показали перші кадри після того, як в один із будинків в українській столиці влучили уламки ворожої ракети. Про це повідомляє пресслужба відомства 24 червня.

За наявною інформацією, рятувальні роботи на місці почалися вже через кілька хвилин після того, як трагедія сталася. Українські рятувальники разом зі звичайними громадянами почали робити все, щоб ліквідувати наслідки.

"Патрульні спільно з рятувальниками допомагали деблокувати людей з-під завалів, евакуювали зі зруйнованих приміщень громадян та супроводжували їх до безпечного місця", — йдеться в повідомленні.

Сталося це, до слова, у Солом'янському районі міста Київ. Уламки ракети російських окупантів пошкодили 25-поверховий житловий будинок, де в цей час спали люди після робочого тижня.

Унаслідок трагедії троє людей загинуло від падіння уламків. Також щонайменше двоє людей були екстрено госпіталізовані, а дев'ять місцевих жителів отримали допомогу від медиків на місці.

Усіх тих, хто проживав у цьому будинку, на час ремонтних робіт було ухвалено рішення евакуювати. Це було зроблено з метою безпеки, оскільки перебувати в частково зруйнованому будинку небезпечно.

За ту ніч росіяни випустили по Україні понад 50 ракет.

Нагадаємо, 24 червня повідомлялося, що спікер ВПС розповів про ефективну роботу української ППО. Противник уночі організував потужну атаку, зазначив полковник Юрій Ігнат. Загалом росіяни випустили по Україні понад 50 ракет — з них Х-22, Х-555 і "Калібри".