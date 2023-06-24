Потужна нічна атака: Кличко заявив, що в Києві під завалами будинку можуть бути люди (відео)
За ніч РФ випустила по Україні понад 50 ракет. Рятувальні служби продовжують пошук тих, хто вижив після нічного обстрілу столиці.
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що під завалами будинку в Солом'янському районі можуть бути люди. Про це він заявив у своєму відеозверненні.
Рятувальні служби продовжують пошук тих, хто вижив після нічного обстрілу столиці.
"Наразі відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували. 9 осіб отримали допомогу медиків на місці. Усіх мешканців будинку, в який влучили уламки російської ракети, евакуювали", — заявив мер.
Відомо, що вночі РФ випустила по Україні понад 50 ракет. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ.
"Мали ми атаку 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію. Випустили вони 40 ракет цього разу. Потужна нічна атака", — заявив Юрій Ігнат.
Крім цього, росіяни також випустили 9 ракет Х-22 з бомбардувальника Ту-22М3, 2 "Калібри" і 2 дрони-камікадзе.
Раніше Фокус писав, що Російські війська в ніч на 24 червня обстріляли Україну ракетами. Сили ППО України збили понад 20 з них, проте не обійшлося без пошкоджень цивільної інфраструктури. У КМВА заявили, що внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі Києва сталося руйнування і загоряння на кількох поверхах 24-поверхового будинку.
Також повідомлялося, що у ЗСУ повідомили деталі обстрілу ЗС РФ у ніч на 23 червня. Як зазначили в командуванні, всі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були успішно знищені підрозділами ППО, переважно в Хмельницькій області.