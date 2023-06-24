Мощная ночная атака: Кличко заявил, что в Киеве под завалами дома могут быть люди (видео)

За ночь РФ выпустила по Украине более 50 ракет. Спасательные службы продолжают поиск выживших после ночного обстрела столицы.

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что под завалами дома в Соломенском районе могут быть люди. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Спасательные службы продолжают поиск выживших после ночного обстрела столицы.

"В настоящее время известно о трех погибших. Двое пострадавших госпитализировали. 9 человек получили помощь медиков на месте. Всех жителей дома, в который попали обломки российской ракеты, эвакуировали", — заявил мэр.

Известно, что ночью РФ выпустила по Украине более 50 ракет. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

"Имели мы атаку 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. Выпустили они 40 ракет на этот раз. Мощная ночная атака", — заявил Юрий Игнат.

Кроме этого, россияне также выпустили 9 ракет Х-22 из бомбардировщика Ту-22М3, 2 "Калибра" и 2 дрона-камикадзе.

Ранее Фокус писал, что Российские войска в ночь на 24 июня обстреляли Украину ракетами. Силы ПВО Украины сбили более 20 из них, однако не обошлось без повреждений гражданской инфраструктуры. В КГВА заявили, что в результате падения обломков в Соломенском районе Киева произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома.

Также сообщалось, что в ВСУ сообщили детали обстрела ВС РФ в ночь на 23 июня. Как отметили в командовании, все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были успешно уничтожены подразделениями ПВО, преимущественно в Хмельницкой области.