Убило у власній квартирі: РФ обстріляла житлові квартали Херсона, є жертви (фото)

За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, снаряд розірвався посеред кімнати в житловому будинку, що призвело до загибелі чоловіка. Доля ще однієї жінки залишається невідомою.

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Російські окупанти знову обстріляли спальні райони міста Херсон, унаслідок чого є загиблий мирний житель. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі 25 червня.

За його словами, росіяни навмисно атакували місто в південній частині України. Унаслідок обстрілу один зі снарядів розірвався посеред кімнати в житловому будинку, що призвело до нових руйнувань і жертв.

Загинув один 44-річний чоловік, але ще одна жінка перебуває під завалами і в якому вона стані — невідомо.

"Пошкоджено будинки та майно жителів. Що це, якщо не тероризм? Просто цинічні нелюди... Щирі співчуття родині загиблого", — йдеться в повідомленні.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури зазначає, що вогонь по спальних районах міста був відкритий противником приблизно о 03:20 ранку, поки мирні громадяни намагалися виспатися під час вихідних.

"За попередніми даними, російські війська атакували обласний центр артилерією. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії", — повідомляють у відомстві.

За результатами атаки було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Російські окупанти знову атакували Херсон, є жертви Фото: Херсонська обласна прокуратура Російські окупанти знову атакували Херсон, є жертви Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, 25 червня повідомлялося, що в МВС показали перші хвилини після падіння уламків на будинок у Києві. За інформацією співробітників органів, патрульним вдалося витягнути безліч людей із завалів і відправити їх у безпечніше місце.