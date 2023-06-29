"Бои уже в городе": майор Жорин рассказал о наступлении ВСУ под Бахмутом

По словам экс-командира "Азова", украинские войска проводят преимущественно наступательные операции в районе Бахмута.

На Бахмутском направлении ведутся интенсивные бои как на флангах, так и в самом городе. Силы, участвующие в конфликте, ведут круглосуточные операции с целью контроля над территорией и достижения своих стратегических целей. Об этом сообщил экс-командир "Азова", майор ВСУ Максим Жорин.

"Если раньше украинские силы держали оборону, то теперь с нашей стороны бои преимущественно наступательного характера", – поделился Жорин.

В результате давления со стороны защитников, российские военные вынуждены ежедневно покидать свои позиции и отступать. По его словам, у ВСУ есть определенный результат и за вчерашний день.

"Сейчас украинские силы двигаются к тому, чтобы контролировать все необходимые высоты на флангах Бахмута. Тот, кто владеет высотами, имеет больше возможностей наносить поражение, контролирует оперативное пространство вокруг. А дальше — это плацдарм для дальнейшего продвижения, тактического окружения города, а затем и его увольнение", — рассказал боец.

Генштаб в свежих отчетах, в свою очередь, упоминал об успехах на подступах к городу.

г. Бахмут, Донецкая обл Фото: DeepState

Напомним, что Силы обороны Украины ведут бои в районе Клищеевки, чтобы взять населенный пункт под контроль. Также с этой целью продолжаются бои в районе Берховки. Взятие этих сел даст возможность ВСУ перейти к наступлению на Бахмут.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении Силы обороны перехватили инициативу, выбивают оккупантов с их позиций и заставляют отступать.