Звезда интернета кот Шайба пропал в Одесской области: боец ВСУ просит о помощи (фото)

По словам военного Александра Ляшука, более двух недель он самостоятельно пытался найти пушистого любимца, но теперь решил подключить силу интернета. Тому, кто найдет кота, обещает крупное вознаграждение.

В Одесской области потерялся кот бойца ВСУ Александра Ляшука по кличке Шайба. Он стал достаточно популярным благодаря роликам в социальных сетях. Об этом написал военнослужащий на своей странице в Twitter 28 июня.

По его словам, он не может найти своего пушистого любимца уже более двух недель. Из-за того, что военный продолжает выполнять боевые задания, точное местоположение пропажи он назвать не смог, ведь эта информация может помочь российским оккупантам. Известно только то, что случилось это в Одесской области.

Собственными силами он не смог его отыскать, поэтому было принято решение подключить силу интернета. Александр Ляшук верит, что это может помочь найти кота по кличке Шайба, которого никто не видел 16 дней.

"Он для меня как мой ребенок, это разбивает мое сердце. Когда он исчез, то был без ошейника и разгрузки, совершенно как обычный котик. Если вы думаете, что вы его нашли или видели похожего, напишите мне в соцсетях место, где вы видели, а если есть, то присылайте фото/видео. Будем надеяться и верить в лучшее", — говорится в сообщении.

Отдельно Александр Ляшук призвал людей делать репосты, ведь это увеличивает шансы того, что кота найдут.

При этом, нашедшему полагается вознаграждение от военного. Мужчина готов заплатить 20 тысяч гривен тому, кто в итоге найдет кота и вернет его обратно в семью.

Напомним, 17 сентября 2022 года сообщалось, что боевая собака Ляля помогла ВСУ освободить Купянск в Харьковской области. Четвероногая помощница сопровождала военных и предупреждала о вражеских обстрелах в благодарность за спасение.