Конфликт ФСБ и Минобороны: в России начинается открытая война между силовиками, — ГУР

По словам представителя разведки Черняка, в российской "верхушке" понимают, что президент РФ Владимир Путин стал слабым. Сейчас они начинают бороться за власть.

Война между силовыми структурами — ФСБ и Министерством обороны РФ входит в активную фазу. Не исключены физические уничтожения представителей этих служб в результате противостояния. Об этом в четверг, 29 июня рассказал представитель ГУР МО Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

"По нашим оценкам, это уже открытая война между так называемыми "башнями" Кремля, в результате которой будут физические уничтожения представителей конкурирующих сторон", — заявил Черняк.

Ослабление позиций Путина, во многом ставшего очевидным после военного мятежа Пригожина, активизировало борьбу "башен Кремля" – ФСБ и МО РФ.

"Путин уже не может это контролировать и держать баланс. ФСБ и Минобороны России понимают, что это для них шанс одержать определенную политическую победу", — признает Черняк.

Представитель ГУР МО согласен с украинской разведкой и не видит опасности для Украины, которая бы исходила на данный момент от перебазирования части группировки "вагнеровцев" в Беларусь.

"Они в любом случае не будут подчинены Минобороны России. Строящиеся для них лагеря на территории Беларуси — это для подготовки "вагнеровцев". Но у нас нет данных, что их будут готовить для нападения на Украину с территории Беларуси", — подвел итог Черняк.

Как мятеж Пригожина показал слабость Путина

Ранее Фокус писал историю того, как глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска, подконтрольные Минобороны России, обстреляли ракетами позиции его наемников в тылу и объявил войну военному руководству РФ.

После окончания мятежа, Фокус разбирался, как это отразится на российском президенте и как будут спасать его имидж.