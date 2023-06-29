"В соответствии с правилами": кто из мужчин выезжает из Украины (инфографика)

По данным пограничников, количество украинцев, выезжающих за рубеж, существенно выросло из-за начала летнего сезона.

В Госпогранслужбе Украины обнародовали статистику касательно мужчин призывного возраста (18-60 лет), выезжающих за границу. Почти половина из них являются водителями, свидетельствует инфографика ведомства.

"В графике ниже мы на основе прошлых месяцев проанализировали, какие категории мужчин в возрасте 18-60 лет пересекают украинскую границу чаще всего", – говорится в сообщении.

Из данных следует, что почти половина, а точнее 45%, мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет), покидающих пределы нашей страны являются водителями субъектов хозяйствования.

По 16% из общего количества выезжающих мужчин призывного возраста приходится на многодетных отцов и людей с инвалидностью.

7% пересекающих границу на выезд лиц мужского пола указанного возраста являются непригодными к военной службе, еще 6% – перевозчиками гуманитарных грузов.

10% мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, выезжающих за рубеж, относятся к другим категориям. Это лица, сопровождающие людей с инвалидностью; забронированные органами власти и командированные; мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка и другие.

Отмечается, что оформление мужчин происходит в соответствии с правилами пересечения границы, если на них не распространяются ограничения по выезду за пределы страны.

Также в Госпогранслужбе указали, что в целом количество украинцев, выезжающих за рубеж, существенно выросло из-за начала летнего сезона. Сейчас оно составляет 100-110 тысяч.

Напомним, 26 июня народный депутат Сергей Козырь рассказал, что через систему "Шлях" выехали за границу после начала полномасштабного вторжения и пока не вернулись в Украину почти 19 тысяч военнообязанных мужчин. По его данным, некоторые субъекты хозяйствования вносили в систему информацию о якобы водителях, которые такими не были. Выезды с последующим невозвращением были организованы во Львовской и Сумской областях.

14 июня Фокус рассказал, кто из мужчин может покинуть Украину во время действия военного положения. При наличии необходимых документов государственную границу могут пересекать мужчины-моряки; мужчины, исключенные из военного учета; мужчины, временно непригодные к военной службе; мужчины, являющиеся отцом трех и более детей, в том числе и от разных браков, и другие.