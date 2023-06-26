Выехали по системе "Шлях": в Украину не вернулись почти 19 тысяч военнообязанных, – нардеп

По данным ГПСУ, выезд за рубеж с помощью системы "Шлях" для беглецов обошелся в сумму от 3 до 7 тысяч долларов.

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Через систему "Шлях" выехали за границу после начала полномасштабного вторжения и пока не вернулись в Украину почти 19 тысяч военнообязанных мужчин. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал руководитель временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат Сергей Козырь.

"Система "Шлях" была введена Кабмином для того, чтобы помогать, в том числе, волонтерам привозить из-за границы гуманитарную помощь для ВСУ и других нуждающихся в ней людей", – пояснил Козырь.

По его словам, в Верховной Раде обратили внимание на то, что выезжающие люди, во-первых, не всегда что-то привозят, и во-вторых, не всегда возвращаются.

"Начиная с 24 февраля 2022 года по 25 апреля 2023 года было 192 тыс. 455 записей о выездах. По состоянию на 25 апреля не вернулись около 19 тыс. человек. Точнее – 18 тыс. 910 человек. Эту информацию мы направили в правоохранительные органы, они сейчас занимаются этим вопросом", – рассказал нардеп.

Он отметил, что выезды с последующим невозвращением были организованы во Львовской и Сумской областях.

"За каждым таким выездом стоит подпись должностного лица. После этого последовала реакция президента, пограничниками было усилено это направление. До конца прошлого года пограничники не выпустили 3 тыс. 178 человек. Последние не подтвердили цель своих поездок. Сейчас система "Шлях" дорабатывается", – проинформировал Козырь.

Платили от 3 до 7 тысяч долларов

"В определенное время Госпогранслужба зафиксировала, что в этом направлении происходят злоупотребления", — рассказал журналистам представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По его данным, некоторые субъекты хозяйствования вносили в систему информацию о якобы водителях, которые такими не были.

"За такие действия они брали средства – от 3 тыс. долларов до 7 тыс. долларов. Поэтому когда мы устанавливаем такие факты, такие злоупотребления, мы информируем и Мининфраструктуры, и областные администрации, и правоохранительные органы для того, чтобы в первую очередь лишить лицензиатов права внесения информации в систему "Шлях", – пояснил Демченко.

Он отметил, что в действиях тех, кто таким образом способствует украинцам в пересечении границы, присутствуют признаки незаконной переправки, за что в УК предусмотрено наказание от 3 до 9 лет лишения свободы.

Напомним, 11 апреля СМИ писали, что депутаты Львовского городского и областного совета для поездок за границу в личных целях использовали систему "Шлях" и прикрывались волонтерством.

2 июня сообщалось, что обвиняемый в коррупционной деятельности депутат Киеврады Владислав Трубицын выехал за рубеж при помощи главы ГУР Кирилла Буданова якобы для обеспечения ССО "специальным оборудованием".