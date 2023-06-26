Виїхали за системою "Шлях": в Україну не повернулися майже 19 тисяч військовозобов'язаних, — нардеп

За даними ДПСУ, виїзд за кордон за допомогою системи "Шлях" для втікачів коштував від 3 до 7 тисяч доларів.

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Через систему "Шлях" виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення і поки що не повернулися в Україну майже 19 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. Про це в коментарі для ТСН.ua розповів керівник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народний депутат Сергій Козир.

"Систему "Шлях" Кабмін запровадив для того, щоб допомагати, зокрема, волонтерам привозити з-за кордону гуманітарну допомогу для ЗСУ та інших людей, які її потребують", — пояснив Козир.

За його словами, у Верховній Раді звернули увагу на те, що люди, які виїжджають, по-перше, не завжди щось привозять, і по-друге, не завжди повертаються.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2023 року було 192 тис. 455 записів про виїзди. Станом на 25 квітня не повернулися близько 19 тис. осіб. Точніше — 18 тис. 910 осіб. Цю інформацію ми направили в правоохоронні органи, вони зараз займаються цим питанням", — розповів нардеп.

Він зазначив, що виїзди з подальшим неповерненням було організовано у Львівській та Сумській областях.

"За кожним таким виїздом стоїть підпис посадової особи. Після цього була реакція президента, прикордонники посилили цей напрямок. До кінця минулого року прикордонники не випустили 3 тис. 178 осіб. Останні не підтвердили мету своїх поїздок. Наразі система "Шлях" доопрацьовується", — поінформував Козир.

Платили від 3 до 7 тисяч доларів

"У певний час Держприкордонслужба зафіксувала, що в цьому напрямку відбуваються зловживання", — розповів журналістам речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його даними, деякі суб'єкти господарювання вносили в систему інформацію про нібито водіїв, які такими не були.

"За такі дії вони брали кошти — від 3 тис. доларів до 7 тис. доларів. Тому коли ми встановлюємо такі факти, такі зловживання, ми інформуємо і Мінінфраструктури, і обласні адміністрації, і правоохоронні органи для того, щоб насамперед позбавити ліцензіатів права внесення інформації в систему "Шлях", — пояснив Демченко.

Він зазначив, що в діях тих, хто в такий спосіб сприяє українцям у перетині кордону, присутні ознаки незаконного переправлення, за що в КК передбачено покарання від 3 до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 квітня ЗМІ писали, що депутати Львівської міської та обласної ради для поїздок за кордон в особистих цілях використовували систему "Шлях" і прикривалися волонтерством.

2 червня повідомлялося, що обвинувачений у корупційній діяльності депутат Київради Владислав Трубіцин виїхав за кордон за допомогою глави ГУР Кирила Буданова нібито для забезпечення ССО "спеціальним обладнанням".