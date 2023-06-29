"Путей очень много": экс-депутат Госдумы анонсировал отступление войск РФ

По словам Ильи Пономарева, в России сейчас никто не понимает замысла украинского командования, а разведка боем, которую проводят ВСУ, может завершиться весьма печально для Москвы.

До конца 2023 года ВСУ РФ будут непрерывно отступать, поскольку путей к наступлению у российских оккупантов практически нет, а для отступления – множество. Об этом "Главреду" рассказал координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Путей к российскому наступлению практически нет, а путей к отступлению очень много. Это отступление и будет активно происходить", – заявил Пономарев.

Впрочем, политик не уверен, что Кремль будет называть свое бегство новыми "жестами доброй воли", поскольку это будет звучать уж слишком смешно.

"До конца 2023 года мы будем видеть непрерывное отступление российских войск тут и там, это факт", – добавил Пономарев.

По мнению бывшего депутата Госдумы, слабое место России, прежде всего, в боевом духе. Она боится украинского наступления.

"И волна психологической подготовки к началу мощной украинской наступательной операции, которая вот-вот начнется, очень пугала путинских солдат – они были готовы разбегаться при малейшем проявлении признаков того, что она началась", – рассказал он.

Пономарев отметил, что из-за долгого ожидания наступления ВСУ, в России началась обратная волна – "мол, ничего не будет, а потому нечего бояться".

"И сейчас никто не понимает замысла украинского командования. Ведь вроде как идут какие-то бои, какое-то наступление, но все это чисто тактическое. Потому в Кремле просто ждут, чем это дело кончится", – сказал он.

По словам политика, разведка боем, которую сейчас проводят Силы обороны Украины, может завершиться весьма печально для ВС РФ.

Справка: Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов, его полномочия были прекращены досрочно. Единственный российский парламентарий, который голосовал против аннексии Крыма. В августе 2014 года вынужденно покинул Россию, с 2015 года находится в США. Пономарев имеет гражданство Украины и владеет украинским языком.

Напомним, 29 июня в Министерстве обороны России заявили, что территории Херсонской области в районе Антоновского моста находятся под контролем армии РФ. При этом, пропагандисты заявляют, что Украина отвоевала этот участок.

В этот же день экс-командир "Азова", майор ВСУ Максим Жорин рассказал, что на Бахмутском направлении ведутся интенсивные бои как на флангах, так и в самом городе. Силы, участвующие в конфликте, ведут круглосуточные операции с целью контроля над территорией и достижения своих стратегических целей.