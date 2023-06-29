"Ухудшит ситуацию": Минобороны РФ не может заменить ЧВК "Вагнер" в Африке – СМИ

Как отмечают эксперты, в Кремле не решаются распустить, заменить или реформировать ЧВК «Вагнер» даже после попытки военного мятежа.

ЧВК "Вагнер" продолжит играть ключевую роль в достижении политических целей Кремля в Африке, несмотря на провальную попытку военного мятежа в Российской Федерации. Об этом пишет Newsweek 29 июня.

"Минобороны России и другие российские силовые ведомства не имеют ни возможностей, ни желания заменить ЧВК "Вагнер", которая обладает обширной физической и логической инфраструктурой в Африке", — сказал журналистам представитель Российской академии наук Сергей Костелянец.

По мнению Костелянца, в ближайшее время возможен ребрендинг российского вооруженного формирования, однако "вагнеровцы" продолжат служить интересам "глобального антизападного движения".

По данным СМИ, деятельность ЧВК "Вагнер" охватывает Буркина-Фасо, Камерун, Демократическую Республику Конго, Эритрею, Экваториальную Гвинею, Мадагаскар, Мозамбик, Зимбабве и ряд других африканских стран.

Бывший аналитик Министерства обороны США Марсель Плихта отметил, что недавние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова указывают на то, что в Кремле не решаются распустить, заменить или реформировать ЧВК "Вагнер".

"Российское правительство явно не знает, как обойти тот факт, что сеть Пригожина — как "Вагнер", так и пропагандистские структуры — приносит ему пользу в ключевых африканских странах. Простое их удаление приведет к разрыву отношений и ухудшит ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию в ЦАР и Мали в частности", — считает Плихта.

Напомним, что по данным Wall Street Journal от 29 июня, Россия начала активно связываться с партнерами в Африке и на Ближнем Востоке после организованного Евгением Пригожиным военного мятежа.

Еще мы писали о том, что 27 июня США ввели санкции против ряда компаний и одного физического лица, связанных с частной военной компанией "Вагнер". Ограничения коснулись предприятий в Африке, ОАЭ и РФ.