Финансировали ЧВК "Вагнер": США ввели санкции против компаний Африки, ОАЭ и РФ

По данным Минфина США, компании занимались "незаконными сделками с золотом", прибыль от которых уходила на финансирование операций "вагнеровцевʼ

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США ввели санкционные ограничения против ряда компания и одного физического лица, связанных с частной военной компанией "Вагнер". Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram 27 июня.

Сообщается, что под американские санкции попали:

компания по торговле алмазами Diamville (ЦАР);

компания по добыче полезных ископаемых Midas Resources (ЦАР);

торговая компания Industrial Resources General Trading (ОАЭ);

ТОВ "ДМ" (Россия);

гражданин РФ Андрей Иванов.

Как отмечает издание CNN, Андрей Иванов тесно сотрудничал с организацией Евгения Пригожина "Африканская политология", а также высокопоставленными лицами Мали. Он занимался сделками, связанными с оружием и горнодобывающей промышленностью.

Что касается четырех упомянутых компаний, по данным Минфина США, они занимались "незаконными сделками с золотом", прибыль от которых получали "вагнеровцы".

"ЧВК Вагнер частично финансирует свои жестокие операции за счет эксплуатации природных ресурсов в таких странах, как Центральноафриканская Республика и Мали", — заявил заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Напомним, что 27 июня представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что в США были бы рады, если бы ЧВК "Вагнер" прекратила свое существование. Он отметил, что "вагнеровцы" приносят с собой "смерть и разрушение".

Мэттью Миллер также отметил, что решение Александра Лукашенко предоставить основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину возможность проживать на территории Беларуси выгодно властям Российской Федерации.

Еще мы сообщали, что по данным СМИ, военная полиция Российской Федерации, которая относится к Министерству обороны РФ, задержала четырех командиров ЧВК "Вагнер" на территории Сирии.