Пригожина приютили в Беларуси: в Госдепе США рассказали, кому это выгодно (видео)

Спикер американского ведомства Мэттью Миллер отметил, что активность наемников ЧВК "Вагнер" вредит тем странам, на территории которых они пребывают.

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Решение Александра Лукашенко предоставить основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину возможность проживать на территории Беларуси выгодно властям Российской Федерации. Об этом сказал спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер на пресс-брифинге 27 июня.

Представитель внешнеполитического ведомства США считает, что, предлагая Евгению Пригожину выехать из России в Беларусь после провального мятежа, Александр Лукашенко не руководствовался интересами своей страны.

"Решение Лукашенко принять его в Беларуси на самом деле свидетельствует о том, что он продолжает делать шаги не в интересах своего народа, а в интересах Кремля", — заявил Мэттью Миллер.

Пресс-брифинг Государственного департамента США

Спикер отметил, что активность наемников ЧВК "Вагнер" наносит вред тем государствам, на территории которых они пребывают.

Мэттью Миллер также добавил, что США внимательно отслеживают деятельность ЧВК "Вагнер" в Украине, Африке, и в любой другой точке мира, где бы она ни действовала.

Напомним, что 27 июня Александр Лукашенко подтвердил, что основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сейчас находится на территории Республики Беларусь.

Лукашенко также заявил, что во время восстания ЧВК "Вагнер" ему лично позвонил Владимир Путин и подобно рассказал о ситуации в РФ. Белорусский политик утверждает, что отговорил президента России от "жестокого решения".

Ранее, 26 июня, посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, его страна будет получать российский газ по самой низкой цене в мире. По его словам, такое распоряжение якобы дал лично Владимир Путин.