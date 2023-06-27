Пригожина прихистили в Білорусі: у Держдепі США розповіли, кому це вигідно (відео)

Речник американського відомства Меттью Міллер зазначив, що активність найманців ПВК "Вагнер" шкодить тим країнам, на території яких вони перебувають.

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Рішення Олександра Лукашенка надати засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину можливість проживати на території Білорусі вигідне владі Російської Федерації. Про це сказав речник Державного департаменту США Меттью Міллер на пресбрифінгу 27 червня.

Представник зовнішньополітичного відомства США вважає, що, пропонуючи Євгену Пригожину виїхати з Росії в Білорусь після провального заколоту, Олександр Лукашенко не керувався інтересами своєї країни.

"Рішення Лукашенка прийняти його в Білорусі насправді свідчить про те, що він продовжує робити кроки не в інтересах свого народу, а в інтересах Кремля", — заявив Меттью Міллер.

Пресбрифінг Державного департаменту США

Спікер зазначив, що активність найманців ПВК "Вагнер" завдає шкоди тим державам, на території яких вони перебувають.

Меттью Міллер також додав, що США уважно відстежують діяльність ПВК "Вагнер" в Україні, Африці та в будь-якій іншій точці світу, де б вона не діяла.

Нагадаємо, що 27 червня Олександр Лукашенко підтвердив, що засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин зараз перебуває на території Республіки Білорусь.

Лукашенко також заявив, що під час повстання ПВК "Вагнер" йому особисто зателефонував Володимир Путін і докладно розповів про ситуацію в РФ. Білоруський політик стверджує, що відрадив президента Росії від "жорстокого рішення".

Раніше, 26 червня, посол Білорусі в РФ Дмитро Крутой заявив, що його країна отримуватиме російський газ за найнижчою ціною у світі. За його словами, таке розпорядження нібито дав особисто Володимир Путін.