Фінансували ПВК "Вагнер": США ввели санкції проти компаній Африки, ОАЕ і РФ

За даними Мінфіну США, компанії займалися "незаконними угодами із золотом", прибуток від яких йшов на фінансування операцій "вагнерівців".

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США запровадили санкційні обмеження проти низки компаній та однієї фізичної особи, пов'язаних із приватною військовою компанією "Вагнер". Про це написав глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram 27 червня.

Повідомляється, що під американські санкції потрапили:

компанія з торгівлі алмазами Diamville (ЦАР);

компанія з видобутку корисних копалин Midas Resources (ЦАР);

торгова компанія Industrial Resources General Trading (ОАЕ);

ТОВ "ДМ" (Росія);

громадянин РФ Андрій Іванов.

Як зазначає видання CNN, Андрій Іванов тісно співпрацював з організацією Євгена Пригожина "Африканська політологія", а також високопоставленими особами Малі. Він займався угодами, пов'язаними зі зброєю і гірничодобувною промисловістю.

Що стосується чотирьох згаданих компаній, за даними Мінфіну США, вони займалися "незаконними угодами із золотом", прибуток від яких отримували "вагнерівці".

"ПВК Вагнер частково фінансує свої жорстокі операції шляхом експлуатації природних ресурсів у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка та Малі", — заявив заступника міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Браян Нельсон.

Нагадаємо, що 27 червня представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що у США були б раді, якби ПВК "Вагнер" припинила своє існування. Він зазначив, що "вагнерівці" приносять із собою "смерть і руйнування".

Меттью Міллер також зазначив, що рішення Олександра Лукашенка надати засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину можливість проживати на території Білорусі вигідне владі Російської Федерації.

Ще ми повідомляли, що за даними ЗМІ, військова поліція Російської Федерації, яка належить до Міністерства оборони РФ, затримала чотирьох командирів ПВК "Вагнер" на території Сирії.