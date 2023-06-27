"Несут смерть и разрушения": США хотели бы, чтобы "группы Вагнера" больше не существовало

В Вашингтоне заявляют, что члены ЧВК "Вагнер" нарушают права человека, и призывают все страны не вступать в контакт с данным формированием.

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США выразили желание, чтобы российская частная военная компания, известная как "группа Вагнера", остановила свою деятельность и прекратила свое существование. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы были бы рады, если бы "группы Вагнера" больше не существовало", – сказал Миллер.

Он отметил, что представители "группы Вагнера", вне зависимости от того, где они появляются, приносят с собой "смерть и разрушение".

"Мы видим, как они добывают местные ресурсы. Мы видим, как они нарушают права человека. Поэтому мы всегда призывали любую страну не вступать в контакт с силами Вагнера из-за пагубных последствий, которые это будет иметь для их стран и, особенно, для их народа", – подчеркнул представитель Госдепа.

Он также отметил, что США будут продолжать принимать необходимые меры для того, чтобы привлечь к ответственности как членов "группы Вагнера", так и их преемников.

Напомним, что глава Кремля Владимир Путин сделал заявление о том, что военные остановили гражданскую войну в РФ. По словам главы государства-агрессора, военнослужащие и силовики доказали делом верность народу и воинской присяге. Они якобы действовали слаженно во время пригожинского бунта и спасли мирных жителей.

Также сообщалось, что, по оценкам "Института исследования войны", Сергей Шойгу останется во главе Минобороны, хотя в информпространстве уже говорят о преемнике.