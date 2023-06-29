Приравнивают Россию и Украину: в Киеве раскритиковали отчет ООН о пытках пленных

По мнению ООН, закон о коллаборационизме противоречит международному праву. В организации утверждают, что из-за него были безосновательно задержаны 75 граждан, половина из которых якобы подпрягалась жестокому обращению.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил 29 июня, что главная проблема всех международных отчетов и докладов заключается в том, что их авторы стараются приравнять Украину к России.

Так, Лубинец отметил, что 27 июня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, который касается задержания гражданских лиц в контексте вооруженного нападения России на Украину. Лубинец отметил, что отчет приравнивает нарушения международного гуманитарного права со стороны как Украины, так и России. Он также отметил, что Украина выразила определенные замечания и дополнения к отчету, но они не были учтены.

Омбудсмен подчеркнул, что описанные нарушения со стороны Украины в отношении задержания гражданских лиц являются сомнительными и требуют дальнейшего подтверждения. Он указал, что отчет не содержит деталей о преступлениях, которые были совершены, и не предоставляет достоверных свидетельств о жестоком обращении и пытках.

"По моему мнению, описанные нарушения украинской стороной в отношении задержания гражданских лиц являются сомнительными и требуют подтверждения. Например, УВКПЧ пишет, что они задокументировали 75 случаев "произвольного" содержания под стражей украинскими органами безопасности лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом", — говорится в сообщении.

Омбудсмен также отметил, что отчет содержит рекомендации для сторон конфликта, включая Россию. Однако он выразил сомнения в том, что эти рекомендации заставят Россию действовать. Лубинец призвал организации не только представлять отчеты, но и принимать конкретные меры, чтобы оказывать давление на Россию.

Что говорится в отчете ООН

Доклад, который ООН опубликовала 27 июня, посвящен "произвольным задержаниям и содержанию под стражей гражданских лиц в контексте широкомасштабного нападения Российской Федерации на Украину". Он охватывает период в 15 месяцев, с февраля 2022 года по май 2023 года.

Как говорится в сообщении ООН, выводы отчета основаны на 1 136 интервью с жертвами, свидетелями и другими лицами, 274 визитах на места и 70 визитах в официальные места содержания под стражей, находящиеся в ведении органов власти Украины. Якобы было задокументировано более 900 случаев произвольного содержания под стражей гражданских лиц, включая детей и лиц пожилого возраста.

"Подавляющее большинство этих случаев было совершено Российской Федерацией", — говорится в сообщении.

В чем ООН обвиняет Россию

В ООН задокументировали 864 отдельных случаев произвольного содержания под стражей Российской Федерацией, многие из которых также равносильны насильственным исчезновениям.

"Гражданских лиц часто задерживали во время так называемой "фильтрации" на оккупированной территории за их вероятную поддержку Украины, статус бывших украинских военнослужащих или за их политические взгляды или принадлежность. Среди них были должностные лица местных органов власти, гуманитарные волонтеры, представители гражданского общества, священники, учителя", — говорится в отчете.

Кроме того, организация задокументировала казнь 77 мирных жителей в российском плену.

"Большинство опрошенных нами лиц заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых случаях — сексуальному насилию. Пытки применялись, чтобы заставить жертв признаться в помощи Вооруженным силам Украины, принудить их к сотрудничеству с оккупационными властями или запугать тех, кто имел проукраинские взгляды", — говорится в отчете.

В чем ООН обвиняет ВСУ

В отчете ООН утверждается, что за указанный период задокументировали 75 случаев произвольного содержания под стражей на украинской стороне. По данным ООН, речь преимущественно о людях, которых подозревают в преступлениях, связанных с войной.

"Закон о коллаборационистской деятельности, принятый в марте 2022 года, не соответствует международному праву и устанавливает уголовную ответственность за широкий спектр деяний, в том числе разрешенных или требуемых по международному гуманитарному праву. Это привело к случаям произвольного содержания под стражей", — говорится в отчете.

В ООН утверждают, что более половины произвольно задержанных лиц якобы подвергались пыткам во время допросов.

Напомним, 22 июня сообщалось, что Вооруженные силы РФ были включены в "позорный список" ООН, так как российские военные виновны в причастности к смерти 136 украинских детей в 2022 году. Кроме того, военнослужащие российской армии нанесли травмы 518 детям и совершили 480 нападений на школы и больницы.