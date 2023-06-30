900 кг взрывчатки: ВМС США испытывают мины JDAM QS-ER с дальностью до 76 км (фото)

Испытания проводятся с использованием стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, который выступил в качестве платформы для установки морских мин на большой дальности.

Управление программ ВМС США по беспилотным и малым боевым кораблям совместно с американскими военно-воздушными силами на Тихоокеанском полигоне проверили способность бомбардировщиков B-52H Stratofortress устанавливать морские мины нового поколения авиационных морских донных неконтактных мин, приспособленных для высокоточной постановки с воздуха JDAM QuickStrike Extended Range (QS-ER) на большой дальности. Об этом 29 июня сообщило британское издание Naval News.

Испытания проводились у побережья острова Кауаи на Гавайях. Как рассказал командир 49-й эскадрильи ВВС США Мэтт Спинелли, уникальность программы QS-ER заключается в ее дальности и точности.

Обозреватели отмечают, что традиционно мины используются в качестве неуправляемого гравитационного оружия, заставляя самолет лететь на более низких высотах и выпускать мины через некоторые промежутки времени. Это означает, что боевая задача не может быть выполнена на водных участках, которые могут находиться под контролем противника, без принятия высокого уровня риска. Но программа QS-ER полностью меняет эту концепцию.

Мина GBU-62 Quickstrike-ER на бомбардировщике В-52

"Теперь мы можем выпускать боеприпасы в зоне допустимости пуска на различных скоростях и высотах, и оружие будет приземляться с невероятной точностью. Это уменьшает количество оружия, необходимого для воздействия на минное поле, и делает платформу доставки более живучей", — отметил он.

Мина GBU-62 QS-ER

Основным методом установки мин для американских войск является доставка по воздуху. Большая часть боеприпасов представляет собой просто экономически эффективное переоборудование бомбы общего назначения в мину.

Авиационные бомбы Mk 82, переоборудованные в мины Mk 62 Quickstrike

Мины QS — это бомбы общего назначения, оснащенные комплектами наведения JDAM, а также магнитными, сейсмическими и акустическими датчиками. Они сочетают в себе концепцию подводной мины Mk64 с концепцией варианта GBU-64v1 JDAM Extended Range. В результате была создана 900-кг мина GBU-62 QS-ER, которую бомбардировщик B-52H в ходе испытаний забросил на 76 км.

Переоборудованные мины, оснащаемые соответствующим блоком взрывателей Target Detection Device (TDD), сбрасываются с подвесок самолетов на малой высоте аналогично авиационным бомбам.

По мнению полковника ВВС США Майкла Пиетручи, GBU-62 Quickstrike-ER представляет собой крупнейший качественный скачок в развитии авиационных морских мин с момента применения магнитных мин во времена Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ применяют дистанционное минирование участков фронта с помощью систем "Замедление". Комплекс предназначен для установки минных заграждений с помощью реактивных боеприпасов 122-мм калибра на дистанции от 5 до 15 км.