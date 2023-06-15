ВС РФ применяют систему дистанционного минирования "Замедление": в чем опасность для ВСУ (видео)

Комплекс дистанционного минирования состоит из двух блоков с 25 твердотопливными реактивными боеприпасами 122-мм калибра. Он способен заминировать обширные участки с дистанции от 5 до 15 км.

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Вооруженные силы РФ пытаются препятствовать продвижению украинских войск на Запорожском направлении, применяя дистанционное минирование участков на пути колонн с помощью систем "Замедление". Об этом 14 июня написали польские обозреватели Defence 24 со ссылкой на российские источники.

В материале говорится, что в последнее время российские каналы часто показывают поврежденную и уничтоженную технику ВСУ, которая подорвалась на минах, расставленных с помощью инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие".

Как показала практика, данные системы оказались вполне эффективными в ограничении наступающих украинских войск.

"В настоящее время россияне используют эти комплексы без разбора, пытаясь остановить украинские наступления, что им, безусловно, частично удается, судя по видеоматериалам и фотографиям", — пишут обозреватели.

Комментируя материал польских коллег, эксперты Defence Express отметили, что впервые оккупанты применили данную систему еще в марте 2022 года в боях под Харьковом. И хотя сколько именно таких установок имеется у войск противника, и сколько ИСДМ в год может изготовить российский ВПК достоверно неизвестно, доступны базовые характеристики этого вполне опасного вооружения.

Что известно о комплексе "Замедление"

ИСДМ "Замедления" — это комплекс, разработанный научно-производственным объединением "Сплав" имени Ганичева. Он предназначенный для установки минных заграждений на дистанции от 5 до 15 км. Система состоит из двух блоков с 25 твердотопливными реактивными боеприпасами 122-мм калибра, из-за чего комплекс напоминает РСЗО "Град". Таким образом, одна единица ИСДМ способна осуществить залп из 50 ракет, несущими различные типы мин, которые действуют подобно сбрасываемым с воздуха кассетным бомбам.

Комплекс оснащен спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией, что позволяет вносить коррективы и учитывать влияние погоды на полет ракет. После залпа система отмечает заминированные участки на электронной карте и отправляет данные на более высокие уровни командования.

В состав комплекса "Замедление" входят боевая машина на бронированном шасси "КамАЗ" 6560 8х8, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.

Эксперты указывают, что такое оружие имеет особую эффективность при маневренных сражениях. Залп одной такой установки способен в оперативном порядке заминировать площадь в несколько футбольных полей. Это представляет опасность еще в том смысле, что украинским войскам потребуется немалое время, чтобы уменьшить опасность от "взрывных ловушек". Кроме того разминирование участков затруднено еще тем, что характеристики мин систем "Замедление" доподлинно неизвестны.

Напомним, российские конструкторы провели модернизацию многофункционального робототехнического комплекса разминирования (МРТК-Р) "Уран-6". Были доработаны силовая установка и ходовая часть, а дальность управления увеличилась до 1 км.