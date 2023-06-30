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В сети появились кадры боевой работы Су-25 ВВС Украины с ракетами Zuni (видео)

Фото: Defence Express | Иллюстративное фото

Американские ракеты Zuni способны поражать цели на дистанции до 8 км, при этом скорость полета достигает 2600 км/ч. Эксперты пишут, что данный класс ракет оснащен системой лазерного наведения — Laser-Guided Zuni Rocket.

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен украинские штурмовики Су-25 с неуправляемыми авиационными ракетами Zuni американского производства. Кадры опубликованы 30 июня в социальных сетях, передает Фокус.

"Су-25 наносят удары по российским позициям американскими ракетами Zuni", — говорится в сообщении.

При этом авторы видео не уточнили на каком направлении были запечатлены кадры боевой работы украинских летчиков.

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На видео два украинских штурмовика заходят на огневой рубеж на малой высоте, при этом ведущий выпускает тепловые ловушки с целью противодействия системам ПВО противника.

Также на кадрах видно, что оба самолета оснащены американскими неуправляемыми 127-мм авиационными ракетами (НАР) класса "воздух-земля" под названием Zuni.

Ракета имеет дальность полета до 8 км, которые она преодолевает на скорости 2600 км/ч, с возможностью пробития брони толщиной около 500 мм.

Обозреватели Defence Express отметили, что хотя ракета, которая разрабатывалась еще в 50-х годах прошлого века, и неуправляемая, однако еще в 2006 году компании MBDA имела инициативный проект по созданию Laser-Guided Zuni Rocket для данного вида боеприпасов. Сообщалось, что ракеты Zuni с лазерным наведением успешно прошли испытания в 2009 году.

Ранее мы писали, как в начале мая в сети появились первые фотографии ракет Zuni, которые были установлены на украинские самолеты Су-25. На боеприпасах военные нанесли надпись, что эти ракеты — месть оккупантам за ракетный удар по Умани.