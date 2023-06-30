В сети появились кадры боевой работы Су-25 ВВС Украины с ракетами Zuni (видео)

Американские ракеты Zuni способны поражать цели на дистанции до 8 км, при этом скорость полета достигает 2600 км/ч. Эксперты пишут, что данный класс ракет оснащен системой лазерного наведения — Laser-Guided Zuni Rocket.

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен украинские штурмовики Су-25 с неуправляемыми авиационными ракетами Zuni американского производства. Кадры опубликованы 30 июня в социальных сетях, передает Фокус.

"Су-25 наносят удары по российским позициям американскими ракетами Zuni", — говорится в сообщении.

При этом авторы видео не уточнили на каком направлении были запечатлены кадры боевой работы украинских летчиков.

На видео два украинских штурмовика заходят на огневой рубеж на малой высоте, при этом ведущий выпускает тепловые ловушки с целью противодействия системам ПВО противника.

Также на кадрах видно, что оба самолета оснащены американскими неуправляемыми 127-мм авиационными ракетами (НАР) класса "воздух-земля" под названием Zuni.

Ракета имеет дальность полета до 8 км, которые она преодолевает на скорости 2600 км/ч, с возможностью пробития брони толщиной около 500 мм.

Обозреватели Defence Express отметили, что хотя ракета, которая разрабатывалась еще в 50-х годах прошлого века, и неуправляемая, однако еще в 2006 году компании MBDA имела инициативный проект по созданию Laser-Guided Zuni Rocket для данного вида боеприпасов. Сообщалось, что ракеты Zuni с лазерным наведением успешно прошли испытания в 2009 году.

Ранее мы писали, как в начале мая в сети появились первые фотографии ракет Zuni, которые были установлены на украинские самолеты Су-25. На боеприпасах военные нанесли надпись, что эти ракеты — месть оккупантам за ракетный удар по Умани.