"Вагнеровцы переоделись в горожан": губернатор в РФ объяснил "обнимашки" с наемниками в Ростове

Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает инсинуацией то, что происходило на улицах захваченного мятежниками Пригожина Ростова.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что утверждения о поддержке бойцов ЧВК "Вагнер" местными жителями, которые находились в Ростове-на-Дону 24 июня, не соответствуют действительности. По его мнению, "обнимашки" для картинки создали же сами "вагнеровцы", которые переоделись в гражданское и выдавали себя за местных. Об этом он рассказал российскому изданию "Коммерсант".

"Я думаю, что это инсинуации, при чем самих вагнеровцев. Потому что они были в городе, в частности, насколько мне известно, не все одеты в военную форму. Поэтому эти флаги, "обнимашки" тоже.... Это осознанная история", — сказал глава региона.

Он заверил, что лично с Евгением Пригожиным не общался, но перед тем, как тот вошел в Ростов, раздал задания своим заместителям по вопросам жизнеобеспечения города.

Напомним, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 30 июня сообщил, что ФСБ РФ получила задание ликвидировать главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после неудачного мятежа. Службе понадобится определенное время, чтобы выработать план и подходы к масштабной операции.

29 июня аналитики "Белорусские Гаюн" сообщили, что в Беларуси готовятся встречать наемников Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер". Для этого оборудуют новый полевой лагерь на территории бывшей воинской части.