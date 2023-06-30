"Ставят радиодатчики": спикер МИД РФ Захарова обвинила Киев в подготовке к теракту на ЗАЭС

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в "организации очередного теракта". Причина паники — установка двух датчиков для измерения уровня радиации в столице.

Россия обвинила Украину в "организации очередного теракта". Так спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на установку в Киеве дополнительных устройств для измерения радиации.

"Киевские власти готовятся совершить очередной теракт", — написала Захарова в Telegram.

Очевидно, спикер МИД говорит про Запорожскую АЭС в Энергодаре, которую контролируют российские оккупанты.

Власти столицы Украины действительно установили два дополнительных датчика для измерения уровня радиации, всего в Киеве их будет семь. Аппараты появились в Голосеевском и Святошинском районах. Данные об уровне радиации передаются с них в приложение "Киев Цифровой".

Датчики измерения уровня радиации установили по таким адресам:

улица Туровская, 28 (Подольский район);

улица Щусева, 20 (Шевченковский район);

проспект Правды, 64-Г (Подольский район);

проспект Берестейский, 97 (Святошинский район);

Харьковское шоссе, 7/1 (Днепровский район);

улица Вербицкого, 26 (Дарницкий район);

улица Китаевская, 22 (Голосеевский район).

Фокус ранее анализировал, насколько опасны для Киева последствия взрывов на Запорожской АЭС в Энергодаре. Специалисты говорят, что воздушные массы дойдут до Киева за два дня.

А глава военной разведки Украины Кирилл Буданов 30 июня заявил о вероятном ударе ВС РФ по пруду-охладителю рядом со станцией.