"Приведет к техногенной катастрофе": Буданов рассказал о планах России по взрыву ЗАЭС

По словам главы ГУР, РФ с технической точки зрения полностью подготовилась к возможной катастрофе на Запорожской атомной электростанции.

Related video

Российские оккупанты создали все условия для проведения теракта на Запорожской АЭС. Если они примут такое решение, то, вероятнее всего, удар придется на пруд-охладитель рядом со станцией. Об этом рассказал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов в интервью War Zone.

"Если решение будет принято, часть станции, которую они, скорее всего, взорвут, — это искусственный пруд на территории станции, обеспечивающий охлаждение", — отметил он.

Согласно высказыванию Буданова, РФ стремится создать непредотвратимую катастрофу. Именно поэтому предполагается, что празработанный направлен на нарушение связи в системе охлаждения, что приведет к серьезным последствиям.

"Впоследствии это приведет к ситуации техногенной катастрофы, которую никто не сможет остановить или смягчить. Потому что поисково-спасательные операции в зоне боевых действий невозможны", — пояснил глава разведки.

Однако Буданов подчеркнул, что Россия, с технической точки зрения, полностью подготовилась к возможной техногенной катастрофе на Запорожской атомной электростанции.

"Они подготовили все необходимое для создания искусственной технологической, техногенной катастрофы. Они к этому полностью готовы", — отметил Буданов.

Напомним, что 29 июня, в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях состоялись масштабные учения в связи с угрозой катастрофы на ЗАЭС. По наихудшему сценарию обязательной эвакуации подлежат около 300 тысяч человек из Днепропетровской и Запорожской областей.

Также отметим, что российские оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС в оккупированном Энергодаре из-за того, что получили соответствующее распоряжение.