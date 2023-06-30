Из оккупированных территорий в РФ: каким будет направление ветра с ЗАЭС в ближайшие дни

Россияне цинично обвиняют Украину в желании устроить теракт на станции, в то время как в ГУР доложили об окончании подготовки оккупантами к подрыву. Фокус рассказал, чего ждать от погоды на этом направлении ближайшие дни.

Разговоры о вероятном подрыве Российской Федерацией Запорожской АЭС продолжаются. Фокус разобрался, какие города накроет радиация в первую очередь, исходя из направления ветра.

По информации портала Windy.com, где можно наблюдать за движением ветра в онлайн режиме, в ближайшее время он будет идти примерно по одной и той же траектории.

В пятницу, 30 июня в потенциальной зоне опасности северо-восточная и восточная части Украины, включая оккупированные территории. Исходя из заявлений россиян о том, что это провокация Украины и они не собираются подрывать ЗАЭС, можно сделать выводы, что к спасательным операциям они не готовятся.

Люди, которые вынуждены жить в оккупации будут вынуждены в случае теракта спасаться самостоятельно, ведь у Украины к ним доступа также нет.

Если Российская Федерация решится на подрыв атомной электростанции в Запорожской области 1 июня, тогда направление ветра будет идти на южные области, через Мелитополь и Мариуполь. После этого он практически сразу достигнет крупных российских городов, включая Ростов-на-Дону. То есть, эта провокация российских оккупантов может дорого стоить для них самих же и российского народа.

Остается только ждать и продолжать призывать Запад продолжить давление на Кремль, чтобы не допустить очередной катастрофы.

Угроза подрыва ЗАЭС: что говорят в Украине и РФ

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что с технической точки зрения россияне окончательно завершили подготовку к теракту на Запорожской АЭС и теперь находятся в режиме ожидания. Если решение будет принято, тогда удар придется на пруд-охладитель рядом со станцией, считает он.

"Впоследствии это приведет к ситуации техногенной катастрофы, которую никто не сможет остановить или смягчить. Потому что поисково-спасательные операции в зоне боевых действий невозможны. Они подготовили все необходимое для создания искусственной технологической, техногенной катастрофы. Они к этому полностью готовы", — пояснил глава разведки.

В российском Министерстве иностранных дел начали обвинять Киев в желании осуществить теракт на ЗАЭС. Представительница ведомства Мария Захарова заявила, что Украина установила дополнительный устройства для измерения радиации, а в ряде регионов начали проводить учения на случай аварии.

По ее мнению, все это свидетельствует о том, что Киев якобы собирается подорвать Запорожскую АЭС, которая, при всем этом, находится под контролем российских оккупантов.

Напомним, 30 июня в ГУР сообщили, что оккупанты на ЗАЭС получили указания покинуть станцию. Со станции уже уехали некоторые сотрудники "Росатома", которые там работали. В частности, в направлении оккупированного Крыма выехали руководители определенных отделов.