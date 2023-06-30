Затронет 4 области: "Энергоатом" озвучил самый вероятный сценарий в случае теракта РФ на ЗАЭС

Если Россия таки решится на теракт на АЭС, будут задействованы специальные протоколы для власти и народа. При этом в ближайшее время учения на случай потенциальных аварий состоятся на всех атомных станциях Украины.

30 июня представители "Энергоатома" обнародовали наиболее возможный ход событий после российского теракта на Запорожской АЭС. Выяснилось, теракт затронет четыре области Украины. Детали встречи, на которой обсуждали различные варианты ситуации, размещены в официальном Telegram-канале национальной энергокомпании.

Межведомственный кризисный центр при Минэнерго провел двухдневные учения должностных лиц разных уровней, которые приобщатся к преодолению последствий аварии. В учениях приняли участие и министр энергетики Герман Галущенко, и министр МВД Игорь Клименко, и глава ГСЧС Сергей Крук, и главный санитарный врач Игорь Кузин. Также присутствовали представители "Энергоатома", Госинспекции по ядерному урегулированию, руководители военных администрации.

Присутствующие согласились, что на сегодня высокий уровень угрозы теракта на атомной станции. Поэтому моделировали различные сценарии и выбрали наиболее вероятный.

Согласно наиболее вероятному сценарию, пострадают четыре области. В сообщении "Энергоатома" названия этих областей не перечисляют, но указаны руководители военных администраций, которые приняли участие в обсуждении:

Запорожская область; Днепропетровская; Херсонская; Николаевская.

Области Украины, которые могут попасть в радиоактивное облако после аварии на Запорожской АЭС

Если авария на ЗАЭС все же произойдет, властные институты и местное население должны действовать в соответствии с определенными алгоритмами. Во время сегодняшних тренировок учились именно представители власти. В частности, учились уделять внимание следующим вещам:

системе оповещения;

мониторингу движения радиационного облака;

быстрому устранению последствий движения облака;

эвакуации местного населения — выезд по автодорогам и железной дороге;

постоянному измерению уровня радиации и определению тенденций изменений.

В свою очередь, граждане также должны действовать по определенному алгоритму. Общее правило — слушать рекомендации только представителей органов власти.

Вскоре подобные учения проведут на всех атомных станциях Украины, заверил глава "Энергоатома" Котин.

Отметим, эксперты оценили влияние аварии на ЗАЭС на Киев. Выяснилось, что радиация доберется до столицы за двое суток, тем временем за ее уровнем будут следить датчики, размещенные в нескольких районах столицы.

Кроме того стоит учесть, что местность, которая попадет в ядовитое облако выбросов, может меняться из-за изменения направления ветра. Чтобы не было неожиданностей, стоит следить за онлайн-мониторингом ветров.

Напоминаем, 27 июня Пентагон опубликовал заявление относительно возможного теракта на ЗАЭС. Главный тезис заявления — нет 100-процентной гарантии, что он состоится.

Между тем глава разведки Буданов ранее уверял, что россия полностью готова провести подрыв и вызвать радиоактивный выброс.