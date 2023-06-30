"Нож в спину": Кремль спустил депутатам методички, как комментировать мятеж Пригожина (документ)

В методичке говорится, что во время мятежа россияне показали свое единство с президентом и армией, что сыграло важную роль в подавлении бунта.

Депутаты Госдумы РФ от провластной партии "Единая Россия" получили рекомендации по рабочим темам на следующей рабочей неделе с 3 по 9 июля. Соответствующий документ опубликован на Telegram-канале Ксении Собчак "Кровавая барыня".

В рекомендациях указано, в каких мероприятиях необходимо принять участие "единороссам" и что говорить, в частности относительно вооруженного мятежа Евгения Пригожина.

Так, одной из предложенных тем является ведение войны и поддержка семей российских военнослужащих, которые в ней участвуют.

Отмечается, что "Единая Россия" поддерживает ведение войны, поэтому депутатам и активистам партии следует выступить в поддержку военнослужащих, а также решений президента РФ Владимира Путина.

Примечателен раздел документа под заголовком "Базовые тезисы". Первый тезис звучит следующим образом:

"Владимир Путин – безусловный лидер страны, который пользуется поддержкой населения России. История уже не раз показывала, что решения нашего лидера всегда ведут к победам, в случае с мятежом ЧВК "Вагнер", победить удалось без кровопролития".

Во втором тезисе говорится, что граждане показали свое единство с президентом и российской армией. Именно такая консолидация общества, армии и руководства страны сыграла решающую роль в подавлении мятежа.

В третьем тезисе идет речь о том, что сейчас, когда солдаты и офицеры героически сражаются на фронте за будущее России, любая попытка дестабилизации в стране является ножом в спину армии и проявлением презрения к интересам всех россиян.

Есть в методичке и другие темы: оказание помощи семьям участников СВО, реализация "Народной программы" партии в регионах, помощь с трудоустройством несовершеннолетних на время летних каникул, участие в мероприятиях ко Дню любви, семьи и верности.

Напомним, уже после неудачного бунта ЧВК "Вагнер" почти треть россиян одобряла действия Евгения Пригожина, свидетельствуют результаты соцопроса. Стоит отметить, что до мятежа их было почти две трети.

В то же время доля российских граждан, которые считают ошибкой войну с Украиной, достигла рекорда за все время боевых действий и выступила против решения главы Кремля Владимира Путина начать вторжение.