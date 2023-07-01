"Готовят атаки по Украине": в Уганду прилетел самолет для ЧВК "Вагнер", — СМИ (фото)

Воздушное судно АН-124 принадлежит 224-му летному отряду Минобороны России. По данным проекта Gulagu.net, в него загружали один из истребителей Су.

В Уганде заметили российский военный самолет, который обслуживает потребности ЧВК "Вагнер". Об этом сообщило издание Gulagu.net.

Воздушное судно приземлилось 28 июня в международном аэропорту Энтеббе в Уганде. Самолет АН-124 RA82030 принадлежит 224-му летному отряду Минобороны России.

По данным проекта, в указанный самолет загружали истребитель модели Су для отправки.

В Беларусь могут доставить до 8 тысяч "вагнеровцев"

"Пока есть две версии: Минобороны забирает у "ЧВК Вагнер" переданные на время истребители Су ([заместитель командующего российской группировки в Украине Сергей] Суровикин и [экс-замминистра обороны РФ Михаил] Мизинцев снимали с учета технику и за откаты передавали ее [главе "ЧВК Вагнер" Евгению] Пригожину). Либо Пригожину поручили создавать новую военную базу в Беларуси для подготовки атак по Украине", — предположили авторы.

Напомним, что в марте сын президента Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности отправить войска в Москву, чтобы "защитить ее от империалистов".

Госпогранслужба Украины считает, что в Беларусь могут приехать до 8 тысяч "вагнеровцев". Россия использует союзника в качестве базы для подготовки военных и полетов авиации.