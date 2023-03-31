"Называйте меня путинистом": сын президента Уганды хочет отправить войска в Москву

По словам генерала Мухузи Кайнеругабы, Российская Федерация является давним и историческим другом Уганды, а потому ее столицу нужно будет защитить от "империалистов".

Related video

30 марта сын президента Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба сделал несколько заявление о "дружбе" его страны с Россией. К примеру, он заявил, что готов отправить войска для защиты Москвы от "империалистов". Об этом он написал у себя в Twitter.

"Назовите меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-либо будут угрожать империалисты!" — заявил генерал.

Кайнеругаба готов отправить войска для защиты Москвы Фото: скриншот

Кроме того, Кайнеругаба заявил, что войска Уганды, с разрешения руководства Кремля, готовы принять участие в "битве за Сталинград". Отметим, что Сталинградом назывался город в СССР, который в 1961-м году переименовали на Волгоград. До 1925 года населенный пункт назывался Царицин.

Также генерал написал, что в Восточной Европе победят Россия, Китай, Африка, Индия, Южная Америка. По его мнению, некие 75% человечества победят 15% людей, которые живут на Западе.

"В Африке мы верим в президента Путина только тогда, когда речь идет о Восточной Европе. Запад тратит время на бесполезную проукраинскую пропаганду. Россия, Китай, Африка, Индия, Южная Америка должны победить в Украине. 75% человечества победит 15%", — написал он.

26 марта генерал заявил, что Российская Федерация является историческим другом Уганды.

"Российская Федерация является давним и историческим другом Уганды. Тот, кто подрывает эту дружбу, подрывает нашу страну", — написал Кайнеругаба.

Отметим, что еще в октябре 2022 года Кайнеругаба говорил, что может захватить Кению за 2 недели. Из-за этого его отцу президенту Уганды Йовери Мусевени пришлось извиняться. Президент также принял решение отстранить своего сына с должности командующего сухопутными войсками Уганды, однако повысил его до генеральского звания и оставил своим советником.