"Називайте мене путіністом": син президента Уганди хоче відправити війська до Москви

За словами генерала Мухузі Кайнеругаби, Російська Федерація є давнім та історичним другом Уганди, а тому її столицю потрібно буде захистити від "імперіалістів".

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30 березня син президента Уганди генерал Мухузі Кайнеругаба зробив кілька заяв про "дружбу" його країни з Росією. Наприклад, він заявив, що готовий відправити війська для захисту Москви від "імперіалістів". Про це він написав у себе в Twitter.

"Назвіть мене "путіністом", якщо хочете, але ми, Уганда, пошлемо солдатів захищати Москву, якщо їй колись загрожуватимуть імперіалісти!" — заявив генерал.

Кайнеругаба готовий відправити війська для захисту Москви Фото: скріншот

Крім того, Кайнеругаба заявив, що війська Уганди, з дозволу керівництва Кремля, готові взяти участь у "битві за Сталінград". Зазначимо, що Сталінградом називалося місто в СРСР, яке у 1961-му році перейменували на Волгоград. До 1925 року місто називалося Царицин.

Також генерал написав, що у Східній Європі переможуть Росія, Китай, Африка, Індія, Південна Америка. На його думку, деякі 75% людства переможуть 15% людей, які мешкають на Заході.

"В Африці ми віримо в президента Путіна лише тоді, коли йдеться про Східну Європу. Захід витрачає час на марну проукраїнську пропаганду. Росія, Китай, Африка, Індія, Південна Америка мають перемогти в Україні. 75% людства переможе 15%", — написав він.

26 березня генерал заявив, що Російська Федерація є історичним другом Уганди.

"Російська Федерація є давнім та історичним другом Уганди. Той, хто підриває цю дружбу, підриває нашу країну", — написав Кайнеругаба.

Зазначимо, що ще у жовтні 2022 року Кайнеругаба казав, що може захопити Кенію за 2 тижні. Через це його батькові президенту Уганди Йовері Мусевені довелося вибачатися. Президент також ухвалив рішення усунути свого сина з посади командувача сухопутних військ Уганди, проте підвищив його до генеральського звання і залишив своїм радником.