"Захопити за 2 тижні": президент Уганди вибачився за слова свого сина перед Кенією

Високопоставлений військовий Уганди потрапляв у скандали через те, що підтримав вторгнення Росії в Україну.

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Президент Уганди Йовері Мусевені попросив у мешканців Кенії вибачення за слова свого сина генерала Мухузі Кайнеругабу про те, що столицю країни потрібно захопити за два тижні. Про це пише ВВС.

Повідомляється, що раніше Мухузі Кайнеругабу в Twitter робив скандальні заяви про війну з Кенією.

"Кордони, встановлені колонізаторами, для нас, революціонерів, нічого не означають", "Мої кенійські брати, ми будемо однією країною. Будь-яка війна проти нас швидко закінчиться!", "Я радий, що трохи налякав вас, кенійці! Два тижні — це довго. Найроби за тиждень точно! — писав Кайнеругабу.

Пізніше Кайнеругабу виправдовувався, заявляючи, що не став нападати на армію Кенії.

"Я б ніколи не переміг кенійську армію, тому що мій батько сказав мені ніколи не намагатися цього зробити! Так що нашим людям у Кенії слід розслабитися!" — Написав він.

У Матеріалі сказано, що уряд Кенії не дав коментарів із цього приводу. Проте міністерство закордонних справ Уганди опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що Уганда дорожить своїми "міцними двосторонніми відносинами" зі своїм "братським сусідом".

Видання пише, що президент Мусевені ухвалив рішення усунути свого сина з посади командувача сухопутних військ Уганди, проте підвищив його до генеральського звання і залишив своїм радником.

Також повідомляється, що Мусевені сказав, що розмовляв із президентом Кенії Вільямом Руто та "дуже шкодує" про твіти свого сина.

"Я прошу наших кенійських братів і сестер пробачити нам за твіти, відправлені генералом Мухузі, колишнім командувачем сухопутних військ щодо виборів у цій великій країні.

Також журналісти пишуть, що є підозри, що Мусевені готує свого 48-річного сина до себе в наступники.

Крім того, ВВС пише, що Кайнеругабу неодноразово висловлював підтримку Росії, яка розпочала війну з Україною 24 лютого 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна та Кенія обговорили можливу співпрацю у космічній галузі. Україна готова використати космічний простір у мирних цілях із кенійськими компаніями.

Крім того, ми писали, що у Південній Африці зажадали повернути легендарний діамант із скіпетра британських монархів. Південноафриканська влада називає діамант "кривавим" і вимагає повернути все, що Великобританії забрала у них.