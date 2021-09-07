Україна та Кенія обговорили можливу співпрацю в космічній галузі (фото)

Україна готова використовувати космічний простір у мирних цілях із кенійськими компаніями.

Представники Держкосмосу України обговорили з делегацією МЗС Кенії перспективи співпраці двох країн у космічній галузі. Про це інформує пресслужба відомства.

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Заступник голови Державного космічного агентства Володимир Міхєєв на переговорах зазначив, що український космічний сектор відкритий до співпраці.

За його словами, Україна може досліджувати і використовувати космічний простір у мирних цілях із кенійською стороною, і буде всіляко допомагати в координації контактів між зацікавленими у співпраці компаніями.

"Представники обох сторін визнали необхідність співпраці у сфері космосу і висловили надію у виявленні перспективних взаємовигідних спільних проєктів під час запланованого онлайн-засідання спільної робочої групи", — йдеться в повідомленні Держкосмосу.

Зазначимо, що розробка космічної програми Кенії почалася навесні 2012 року. Африканська країна вигідна "космічним" державам через своє місце розташування — вихід до Індійського океану й екваторіальна широта дозволяють ефективно виводити супутники на орбіти.

Кенія, співпрацюючи з Римським університетом Сапієнца, змогла створити перший наносупутник 1KUNS-PF. Успішний запуск кенійського супутника був проведений 11 травня 2018 року.

До досягнень Кенії в космічній галузі можна додати участь кенійських учених у запуску супутника Сан-Марко-Малінді, і запуск із кенійської території в 1970 році супутника Uhuru, призначеного для рентгенівської астрономії. Місія завершилася в 1973 році, в процесі якої супутник Uhuru здійснив перший всебічний огляд всього неба для джерел рентгенівського випромінювання.

[ + – ] Переговори Держкосмосу з делегацією МЗС Кенії [ + – ] Переговори Держкосмосу з делегацією МЗС Кенії [ + – ] Переговори Держкосмосу з делегацією МЗС Кенії [ + – ] Переговори Держкосмосу з делегацією МЗС Кенії

Раніше Фокус повідомляв про підписання Держкосмосом меморандуму про запуск ракет із космодрому в Австралії. Перші запуски заплановані на 2023-2024 рр., у рамках яких ракетоносії "Зеніт-Австралія" допоможуть вивести на орбіту державні та комерційні космічні апарати.

Також Фокус розповідав, що ракета українського бізнесмена Максима Полякова вибухнула в польоті. Перший невдалий запуск відбувся 3 вересня. На третій хвилині польоту ракета Alpha висотою 29 метрів вибухнула високо в небі Каліфорнії.