Украина и Кения обсудили возможное сотрудничестве в космической отрасли (фото)

Украина готова использовать космическое пространство в мирных целях с кенийскими компаниями.

Представители Госкосмоса Украины обсудили с делегацией МИД Кении перспективы сотрудничества двух стран в космической отрасли. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Замглавы Государственного космического агентства Владимир Михеев на переговорах отметил, что украинский космический сектор открыт к сотрудничеству.

По его словам, Украина может исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях с кенийской стороной, и будет всячески помогать в координации контактов между заинтересованными в сотрудничестве компаниями.

"Представители обеих сторон признали необходимость сотрудничества в сфере космоса и выразили надежду в выявлении перспективных взаимовыгодных совместных проектов во время запланированного онлайн-заседания совместной рабочей группы", — говорится в сообщении Госкосмоса.

Отметим, что разработка космической программы Кении началась весной 2012 года. Африканская страна выгодна "космическим" государствам из-за своего месторасположения — выход к Индийскому океану и экваториальная широта позволяют эффективно выводить спутники на орбиты.

Кения, сотрудничая с Римским университетом Сапиенца, смогла создать первый наноспутник 1KUNS-PF. Успешный запуск кенийского спутника был произведен 11 мая 2018 года.

К достижениям Кении в космической отрасли можно добавить участие кенийских ученых в запуске спутника Сан-Марко-Малинди, и запуск с кенийской территории в 1970 году спутника Uhuru, предназначенного для рентгеновской астрономии. Миссия завершилась в 1973 году, в ходе которой спутник Uhuru выполнил первый всесторонний обзор всего неба для источников рентгеновского излучения.

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Ранее Фокус сообщал про подписание Госкосмосом меморандума о запуске ракет с космодрома в Австралии. Первые запуски запланированы на 2023-2024 гг., в рамках которых ракетоносители "Зенит-Австралия" помогут вывести на орбиту государственные и коммерческие космические аппараты.

Также Фокус рассказывал, что ракета украинского бизнесмена Максима Полякова взорвалась в полете. Первый неудачный запуск состоялся 3 сентября. На третьей минуте полета ракета Alpha высотой 29 метров взорвалась высоко в небе Калифорнии.