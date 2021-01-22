Госкосмос Украины подписал меморандум о запуске ракет с космодрома в Австралии

Первые запуски могут состояться в 2023-2024 годах.

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) заключило меморандум о взаимопонимании с австралийской частной компанией CosmoVision Global Corporation, которая специализируется на космических разработках. Об этом сообщило посольство Украины в Австралии.

Предполагается начало сотрудничества с целью запуска с космодрома в Кейп-Йорк (штат Квинсленд, Австралия) украинских ракетоносителей серии "Зенит-Австралия" для вывода на орбиту государственных и коммерческих космических аппаратов производства Украины, Австралии и других стран.

Компания CosmoVision основана выходцами из Украины. Ее гендиректор – проживающий в Сиднее с 1997 года Илья Осадчук, исполнительный директор – Андрей Жалко-Титаренко, экс-глава ГКАУ (1994–1995).

Для запусков планируется построить космодром на полуострове Кейп-Йорк. Это место расположено ближе всего к экватору в Австралии, что позволяет выводить на орбиту более тяжелую полезную нагрузку. Сейчас компания пытается получить разрешения властей на начало строительства, на которое отводит до двух лет.

Первые пуски CosmoVision надеется осуществить в 2023–2024 году и рассчитывает на четыре-пять ежегодных запусков.

Компания делает акцент на том, что ее ракетоносители работают на нетоксичных, экологически чистых видах топлива. Запускаться будут только полностью электрические спутники, токсичное топливо вообще не будет использоваться или доставляться в Австралию. Бизнес-план компании рассчитан на получение прибыли с седьмого года после начала строительства на стройплощадке.

Австралия создала собственное космическое агентство менее трех лет назад. В ноябре 2020 года Владимир Усов, который на тот момент возглавлял ГКАУ, рассказывал о планах работы с космодромов Австралии и Марокко.

Ракетоноситель "Зенит-Австралия" будет модификацией ракет "Зенит", которые выпускает "Южный машиностроительный завод" ("ЮМЗ") в Днепре. Разработана ракета была во времена СССР. Топливом для ее двигателей является керосин, а окислителем – жидкий кислород.

Напомним, в ноябре 2020 года Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) присоединилось к программе NASA "Артемида" (Artemis), направленной на исследование Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.