У Південній Африці зажадали повернути легендарний діамант із скіпетра британських монархів

Південноафриканська влада називає діамант "кривавим" і вимагає повернути все, що Великобританії забрала у них.

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Після смерті королеви Єлизавети II посилилися у Південній Африці вимоги репарацій від Великобританії, а також повернення Великої зірки Африки та інших діамантів, повідомляє CNN. Йдеться про 500-каратного діаманта Куллінан I, вирізаного з більшого дорогоцінного каменю, здобутого в Південній Африці в 1905 році і переданого британській королівській родині колоніальною владою Південної Африки. Тепер він встановлений на королівському скіпетрі, що належить монарху.

"Алмаз Куллінан мають негайно повернуто до Південної Африки… Корисні копалини нашої країни та інших країн продовжують приносити користь Великобританії коштом нашого народу", — заявив державним ЗМІ активіст Тандуксоло Сабело, а петицію з вимогою повернути камінь уже підписали понад 6000 людей.

Зі свого боку член південноафриканського парламенту Вуйолвету Зунгула закликав свою країну "вимагати відшкодування за всю шкоду, завдану Великобританією", а також "повернення всього золота, алмазів, вкрадених Великобританією".

[ + – ] Найбільший діамант поміщений у скіпетр королеви Фото: татуировки

Діамант Куллінан виявлений у приватній шахті в Південній Африці в 1905 році. Його вага становила 3106 каратів, і він був розміром із серце людини. Камінь купив уряд Південно-Африканського Трансваалю, керований британцями, і в 1907 подарував його королю Едуарду VII на день народження.

Ювеліри розділили Куллінан на дев'ять великих каменів і 96 дрібніших. Найбільший із каменів названий королем Едуардом VII Великою зіркою Африки, а другий за величиною камінь — Меншою зіркою Африки. Найбільший камінь вставили у скіпетр із хрестом, а другий — до Імператорської корони.

Африканські країни завзято виборювали повернення культурних цінностей, розграбованих колоніальними військами. Минулого місяця лондонський музей погодився повернути 72 предмети, захоплені в Королівстві Бенін на півдні Нігерії під час британської військової операції у 1897 році. Якою буде доля найвідомішого діаманта британської корони, стане відомо вже незабаром.

Нагадаємо, хто успадкує коштовності королеви.