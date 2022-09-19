В Южной Африке потребовали вернуть легендарный бриллиант из скипетра британских монархов

Южноафриканские власти называют бриллиант "кровавым" и требуют вернуть все, что Великобритании забрала у них.

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После смерти королевы Елизаветы II усилились в Южной Африке усилились требования репараций от Великобритании, а также возвращения "Большой звезды Африки" и других бриллиантов, сообщает CNN. Речь идет о 500-каратном бриллианте Куллинан I, вырезанном из более крупного драгоценного камня, добытого в Южной Африке в 1905 году и переданного британской королевской семье колониальными властями Южной Африки. В настоящее время он установлен на королевском скипетре, принадлежащем монарху.

"Алмаз Куллинан должен быть немедленно возвращен в Южную Африку… Полезные ископаемые нашей страны и других стран продолжают приносить пользу Великобритании за счет нашего народа", – заявил государственным СМИ активист Тандуксоло Сабело, а петицию с требованием вернуть камень уже подписали более 6000 человек.

В свою очередь член южноафриканского парламента Вуйолвету Зунгула призвал свою страну "потребовать возмещения ущерба за весь вред, причиненный Великобританией", а также "возврата всего золота, алмазов, украденных Великобританией".

[ + – ] Самый большой бриллиант помещен в скипетр королевы Фото: Getty

Бриллиант Куллинан был обнаружен в частной шахте в Южной Африке в 1905 году. Его вес составлял 3106 каратов, и он был размером с сердце человека. Камень купило правительством Южно-Африканского Трансвааля, управляемое британцами, и в 1907 году подарило его королю Эдуарду VII на день рождения.

Ювелиры разделили Куллинан на девять крупных камней и 96 более мелких. Самый большой из камней был назван королем Эдуардом VII Большой звездой Африки, а второй по величине – камень Меньшей звездой Африки. Самый крупный камень вставили в скипетр с крестом, а второй – в Императорскую корону.

Африканские страны упорно боролись за возвращение культурных ценностей, разграбленных колониальными войсками. В прошлом месяце лондонский музей согласился вернуть 72 предмета, захваченных в Королевстве Бенин на юге Нигерии во время британской военной операции в 1897 году. Какова будет судьба самого известного бриллианта британской короны, станет известно уже скоро.

Напомним, кто унаследует драгоценности королевы.