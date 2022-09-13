Сокровища на миллионы. Кто унаследует роскошные драгоценности Елизаветы II

Королеве принадлежала частная коллекция, в которую вошли около 300 ювелирных изделий.

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Королева Елизавета II была известна впечатляющей коллекцией драгоценностей, в которой представлены колье, браслеты, броши, роскошные тиары. Факитически, одно бриллиантовое украшение — брошь Cullinan III и IV — оценивается в колоссальные 50 миллионов фунтов стерлингов, как сообщил Daily Express эксперт по бриллиантам Макс Стоун из ювелирной компании Steven Stone.

А потому после смерти Ее Величества в замке Балморал у многих возник вопрос — кому достанется собрание ее украшений.

Как пишет Pagesix, драгоценности, принадлежащие британской короне, перейдут по наследству новому королю Карлу III, а носить их будет его супруга, королева-консорт Камилла.

Многие из украшений, которые носила королева, принадлежат не конкретному человеку, а государству. В эту коллекцию входят части самого большого и дорогого алмаза в мире Куллинан, бриллиантовая диадема, сапфировая брошь королевы Виктории, а также корона Святого Эдуарда и корона Британской империи. Все эти реликвии хранятся в Башне Драгоценностей в Тауэре и в Королевской галерее Букингемского дворца.

Как считают эксперты, некоторые драгоценности могут предоставить во временное пользование другим старшим членам британской королевской семьи. Например, новым принцу и принцессе Уэльским.

Помимо драгоценностей, принадлежащих Короне, у Елизаветы II была большая частная коллекция брошей, колец, ожерелей. Всего речь идет примерно о 300 ювелирных изделий, многие из которых ей подарил принц Филипп, а некоторые перешли по наследству от королевы-матери.

Пока что королевские ювелиры не раскрывают, кому именно достанутся эти богатства. Но с большой вероятностью Елизавета II оставила подробные инструкции в своем завещании.

Считается, что большая часть коллекции монарх передаст тем членам семьи, с кем у нее сложились особенно теплые отношения. Среди них единственная дочь королевы принцесса Анна, любимая невестка Ее Величества графиня Софи Уэссекская, внучки Зара Тиндалл и принцессы Евгения и Беатрис Йоркские, а также непременно супруга принца Уэльского Кейт Миддлтон.

Фокус ранее писал о том, что известно о потенциальных любовницах принца Филиппа.