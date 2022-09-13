Скарби на мільйони. Хто успадкує розкішні коштовності Єлизавети II

Королеві належала приватна колекція, куди увійшли близько 300 ювелірних виробів.

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Королева Єлизавета II була відома вражаючою колекцією коштовностей, де представлені кольє, браслети, брошки, розкішні тіари. Факитично одна діамантова прикраса — брошка Cullinan III і IV — оцінюється в колосальні 50 мільйонів фунтів стерлінгів, як повідомив Daily Express експерт із діамантів Макс Стоун із ювелірної компанії Steven Stone.

А тому після смерті Її Величності в замку Балморал у багатьох постало питання — кому дістанеться зібрання її прикрас.

Як пише Page Six, коштовності, що належать британській короні, перейдуть у спадок новому королю Карлу III, а носитиме їх його дружина, королева-консорт Камілла.

Багато прикрас, які носила королева, належать не конкретній людині, а державі. У цю колекцію входять частини найбільшого та найдорожчого алмазу у світі Куллінан, діамантова діадема, сапфірова брошка королеви Вікторії, а також корона Святого Едуарда та корона Британської імперії. Всі ці реліквії зберігаються в Башті Коштовностей у Тауері та в Королівській галереї Букінгемського палацу.

Як вважають експерти, деякі коштовності можуть надати в тимчасове користування іншим старшим членам британської королівської родини. Наприклад, новим принцу та принцесі Вельським.

Крім коштовностей, що належать Короні, у Єлизавети II була велика приватна колекція брошок, кілець, перлів. Усього йдеться приблизно про 300 ювелірних виробів, багато з яких їй подарував принц Філіп, а деякі перейшли в спадок від королеви-матері.

Поки що королівські ювеліри не розкривають, кому саме дістануться ці багатства. Але з великою ймовірністю Єлизавета II залишила докладні інструкції у своєму заповіті.

Вважається, що більшість колекції монарх передасть тим членам сім'ї, з ким у неї склалися особливо теплі стосунки. Серед них — єдина дочка королеви принцеса Анна, улюблена невістка Її Величності графиня Софі Вессекська, онуки Зара Тіндалл і принцеси Євгенія та Беатріс Йоркські, а також неодмінно дружина принца Вельського Кейт Міддлтон.

Фокус раніше писав про те, що відомо про потенційних коханок принца Філіпа.