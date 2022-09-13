Суперниці Єлизавети ІІ. Що відомо про коханок принца Філіпа

У королівського чоловіка, з чуток, було багато жінок, із якими він підтримував близькі стосунки протягом життя.

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Єлизавета II та її чоловік принц Філіп були одружені 74 роки. Такий довгий і міцний союз не міг обійтися без чуток про те, що королівський чоловік дозволяв собі інтрижки на стороні, і королева з цим мирилася.

Існує безліч статей і книг про особисте життя принца Філіпа. Хтось казав, що чоловік королеви обмежувався невинним фліртом, інші наполягали, що патріарх королівської сім'ї мав позашлюбних дітей.

Один королівський біограф стверджував, що в герцога Единбурзького було щонайменше 12 любовних зв'язків на стороні.

Жодних вагомих доказів у всіх цих аргументів немає. Однак відомо, що в принца Філіпа дійсно було кілька жінок, із якими він багато років підтримував теплі дружні стосунки. Всі вони були молодші за нього, безумовно, привабливі та належали до відомих аристократичних родин.

Фокус згадує, кого вважали потенційними коханками принца Пилипа.

Пет Кірквуд

Красуня-акторка Пет Кірквуд, на думку деяких королівських оглядачів, нагадувала молоду принцесу Єлизавету. Говорили, що знаменитість мала роман із принцом Філіпом, коли майбутня королева була вагітна Чарльзом. Жодних підтверджень цьому не було, проте акторку цькували в пресі.

1948 року Пет зустрічалася з близьким другом принца Філіпа, фотографом Стерлінгом Наумом, відомим під псевдонімом Барон. Ходили чутки, що саме він познайомив королівського чоловіка з акторкою. У день їхньої першої зустрічі Барон провів принца в гримерку Пет. А наступного дня вони нібито всі разом снідали в будинку актриси.

У всякому разі, саме таку історію розповіла якось пресі сама Кірквуд.

"У мене було б щасливіше та легше життя, якби принц Філіп замість того, щоб прийти без запрошення в мою гримерку, тієї ночі відправився додому до своєї вагітної дружини", — цитували журналісти знаменитість.

Принц намагався захистити жінку, з якою був у дружніх стосунках. У 1988 році він навіть написав їй листа, де висловив жаль через безглузді чутки, які переслідували акторку.

Мерл Оберон

Британську акторку Мерл Оберон, яка народилася в Мумбаї, називали Квіні на честь дружини Георга V королеви Марії. Говорили, що вона зберігала фотографію принца Філіпа нібито з його особистим підписом. Де і як принц міг познайомитися зі знаменитістю, чи були між ними якісь стосунки — жодних підтверджень цьому немає. Однак після того, як Мерл Оберон зіграла роль Анни Болейн, фантазія газетярів дуже розбурхалася, і їй приписували роман із принцом Філіпом.

Галина Уланова

У серіалі "Корона" сценаристи додали в сюжетну лінію роман між принцом Філіпом і російською балериною Галиною Улановою. Однак це не більше ніж чутки. Справжня Уланова, яку пам'ятають як одну з найкращих балерин 20-го століття, прикувала увагу західного світу в 1956 році, коли вона вирушила з балетом Великого театру в лондонський Королівський оперний театр. Про неї писали в The New York Times, на виступі в 1956 році були й члени королівської родини, в тому числі принц Філіп, проте Королівські біографи впевнені, що любовний зв'язок між танцівницею та чоловіком Єлизавети II навряд чи був можливим. В Уланової був дуже щільний графік, у якому навряд чи знайшовся б час для зустрічей із таким же зайнятим принцом.

Елен Корде

Принц Філіп і акторка Елен Корде були знайомі з дитинства, коли Його Високість гостював на віллі сімейства Корде в Ле-Туку. Часом у пресі її називали "справжнім коханням чоловіка королеви", а чоловіка Єлизавети II вважали батьком дітей Елен — Макса та Луїзи. Причиною для таких чуток стало кілька фактів. По-перше, Елен сама відмовлялася називати ім'я батька своїх дітей. По-друге, саме Філіп став їхнім хрещеним батьком, а по-третє, Макса відправили вчитися в престижну школу в Шотландії, яку закінчив сам королівський чоловік і його старший син король Чарльз III.

Сама принцеса Діана стверджувала, що в батька королівського сімейства є позашлюбні діти, і мала намір з'ясувати, хто вони.

[ + – ] Елен Корде була близькою подругою принца Філіпа Фото: Getty Images

Олександра Гамільтон

Герцогиня Аберкорнська, також відома як Саша, була на 25 років молодшою за Філіпа. Багато років вони були близькими друзями, тому не дивно, що чутки про їхній роман активно мусували в пресі. У 1987 році в газеті з'явилося фото Філіпа в рушнику, коли він обіймав за талію герцогиню, яка позувала в одному купальнику.

Відомо, що Саша поділилася з королівським біографом Джайлсом Брандретом подробицями пристрасної дружби з Філіпом. За її словами, вона була його "товаришкою з інтелектуальних занять" і між нею та принцом була "сильно заряджена хімія". Незважаючи на це, Саша наполягала, що не лягала в ліжко з Його Величністю, бо "він не такий".

Пенелопа Нетчбул

Ще однією близькою подругою принца Філіпа була Пенелопа Нетчбул. Графиня Маунтбеттен Бірманська, також відома як Пенні Ромсі, була на 32 роки молодшою за Його Високість. Із 1994 року вони разом брали участь у змаганнях із дайвінгу. А на похороні принца Філіпа вона увійшла до найближчого кола запрошених, яке обмежувалося тридцятьма персонами.

[ + – ] Пенелопа Нетчбул із Єлизаветою II та принцом Філіпом Фото: Getty Images

Фокус раніше писав про те, хто з монархів і світових лідерів приїде на похорон королеви.