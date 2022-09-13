Соперницы Елизаветы II. Что известно о любовницах принца Филиппа

У королевского супруга по слухам было много женщин, с которыми он поддерживал близкие отношения на протяжении жизни.

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Елизавета II и ее супруг принц Филипп были в браке 74 года. Такой долгий и крепкий союз не мог обойтись без слухов о том, что королевский супруг позволял себе интрижки на стороне, и королева с этим мирилась.

Существует множество статей и книг о личной жизни принца Филиппа. Кто-то говорил, что супруг королевы ограничивался невинным флиртом, другие настаивали, что у патриарха королевской семьи были внебрачные дети.

Один королевский биограф утверждал, что у герцога Эдинбургского было минимум 12 любовных связей на стороне.

Никаких весомых доказательств у всех этих доводов нет. Однако известно, что принца Филиппа действительно было несколько женщин, с которыми он на протяжении многих лет поддерживал теплые дружеские отношения. Все они были моложе его, безусловно привлекательны и принадлежали к известным аристократическим семьям.

Фокус вспоминает, кого считали потенциальными любовницами принца Филиппа.

Пэт Кирквуд

Красавица-актриса Пэт Кирквуд, по мнению некоторых королевских обозревателей, напоминала молодую принцессу Елизавету. Говорили, что у знаменитости был роман с принцем Филиппом, когда будущая королева была беременна Чарльзом. Никаких подтверждений этому не было, однако актрису подвергали травли в прессе.

В 1948 году Пэт встречалась с близким другом принца Филипа, фотографом Стерлингом Наумом, известным под псевдонимом Барон. Ходили слухи, что именно он познакомил королевского супруга с актрисой. В день их первой встречи Барон провел принца в гримерку Пэт. А на следующий день они якобы все вместе завтракали в доме у актрисы.

Во всяком случаи, именно такую историю рассказала однажды прессе сама Кирквуд.

"У меня была бы более счастливая и легкая жизнь, если бы принц Филипп вместо того, чтобы прийти без приглашения в мою гримерную, в ту ночь отправился домой к своей беременной жене" — цитировали журналисты знаменитость.

Принц пытался защитить женщину, с которой был в дружеских отношениях. В 1988 году он даже написал ей письмо, в котором выразил сожаление нелепыми слухами, преследовавшими актрису.

Мерл Оберон

Британскую актрису Мерл Оберон, родившуюся в Мумбаи, называли Куини в честь жены Георга V королевы Марии. Говорили, что она хранила фотографию принца Филиппа якобы с его личной подписью. Где и как принц мог познакомиться со знаменитостью, и были ли между ними какие-либо отношения — никаких подтверждений этому нет. Однако после того, как Мерл Оберон сыграла роль Анны Болейн, фантазия газетчиков сильно раззадорилась, и ей приписывали роман с принцем Филиппом.

Галина Уланова

В сериале "Корона" сценаристы добавили в сюжетную линию роман между принцем Филиппом и русской балериной Галиной Улановой. Однако это не более, чем слухи. Настоящая Уланова, которую помнят как одну из лучших балерин 20-го века, "приковала внимание западного мира в 1956 году, когда она отправилась с балетом Большого театра в лондонский Королевский оперный театр. Балерина поразила критиков и поклонников своим исполнением ролей Джульетты и Жизель. Так о ней писали в The New York Times. На выступлении в 1956 году были и члены королевской семьи, в том числе принц Филипп. Однако Королевские биографы уверены, что любовная связь между танцовщицей и супругом Елизаветы II едва ли была возможна. У Улановой был очень плотный график, в котором вряд ли нашлось бы время для встреч с таким же занятым принцем.

Элен Корде

Принц Филипп и актриса Элен Корде были знакомы с детства, когда Его Высочество гостил на вилле семейства Корде в Ле-Туке. Порой в прессе ее называли "настоящей любовью мужа королевы", а супруга Елизаветы II считали отцом детей Элен — Макса и Луизы. Причиной для подобных слухов стало несколько фактов. Во-первых, Элен сама отказывалась называть имя отца своих детей. Во-вторых, именно Филипп стал их крестным отцом, а в-третьих, Макса отправили учиться в престижную школу в Шотландии, которую окончил сам королевский супруг и его старший сын король Чарльз III.

Сама принцесса Диана утверждала, что у отца королевского семейства есть внебрачные дети, и была намерена выяснить, кто они.

[ + – ] Элен Корде была близкой подругой принца Филиппа Фото: Getty Images

Александра Гамильтон

Герцогиня Аберкорнская, также известная как Саша, была на 25 лет моложе Филиппа. Много лет они были близкими друзьями, а потому не удивительно, что слухи об их романе активно муссировались в прессе. В 1987 году в газете появилось фото Филиппа в полотенце, обнимающим за талию герцогиню, позирующую в одном купальнице.

Известно, что Саша поделилась с королевским биографом Джайлсом Брандретом подробностями страстной дружбы с Филиппом. По ее словам, она была его "товарищем по интеллектуальным занятиям" и между ней и принцем была "сильно заряженная химия". Несмотря на это Саша настаивала, что не ложилась в постель с Его Величеством, так как "он не такой".

Пенелопа Нэтчбул

Еще одной близкой подругой принца Филиппа была Пенелопа Нэтчбул. Графиня Маунтбэттен Бирманская, также известная как Пенни Ромси, была на 32 года моложе Его Высочества. С 1994 года они вместе участвовали в соревнования по дайвингу. А на похоронах принца Филиппа она вошла в самый близкий круг приглашенных, который ограничивался тридцатью персонами.

[ + – ] Пенелопа Нэтчбул с Елизаветой II и принцем Филиппом Фото: Getty Images

Фокус ранее писал о том, кто из монархов и мировых лидеров приедет на похороны королевы.