"Захватить за 2 недели": президент Уганды извинился за заявление своего сына перед Кенией

Высокопоставленный военный Уганды попадал в скандалы за то, что поддержал вторжение России в Украину.

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Президент Уганды Йовери Мусевени попросил у жителей Кении прощение за слова своего сына генерала Мухузи Кайнеругабу о том, что столицу страны нужно захватить за две недели. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что ранее Мухузи Кайнеругабу у себя в Twitter делал скандальные заявления о войне с Кенией.

"Границы, установленные колонизаторами, для нас, революционеров, ничего не значат", "Мои кенийские братья, мы будем одной страной. Любая война против нас быстро закончится!", "Я рад, что немного напугал вас, кенийцы! Две недели — это долго. Найроби за неделю точно!" — писал Кайнеругабу.

Позже Кайнеругабу оправдывался, заявляя, что не стал бы нападать на армию Кении.

"Я бы никогда не победил кенийскую армию, потому что мой отец сказал мне никогда не пытаться этого сделать! Так что нашим людям в Кении следует расслабиться!" — написал он.

В Материале сказано, что правительство Кении не дало комментариев по этому поводу. Однако министерство иностранных дел Уганды опубликовало заявление, в котором говорится, что Уганда дорожит своими "крепкими двусторонними отношениями" со своим "братским соседом".

Издание пишет, что президент Мусевени принял решение отстранить своего сына с должности командующего сухопутными войсками Уганды, однако повысил его до генеральского звания и оставил своим советником.

Также сообщается, что Мусевени сказал, что разговаривал с президентом Кении Уильямом Руто и "очень сожалеет" о твитах своего сына.

"Я прошу наших кенийских братьев и сестер простить нас за твиты, отправленные генералом Мухузи, бывшим командующим сухопутными войсками, относительно выборов в этой великой стране.

Также журналисты пишут, что есть подозрения о том, что Мусевени готовит своего 48-летнего сына к себе в преемники.

Кроме того, BBC пишет, что Кайнеругабу неоднократно высказывал поддержку России, которая начала войну с Украиной 24 февраля 2022 года.

Ранее Фокус сообщал, что Украина и Кения обсудили возможное сотрудничество в космической отрасли. Украина готова использовать космическое пространство в мирных целях с кенийскими компаниями.

Кроме того, мы писали, что в Южной Африке потребовали вернуть легендарный бриллиант из скипетра британских монархов. Южноафриканские власти называют бриллиант "кровавым" и требуют вернуть все, что Великобритании забрала у них.