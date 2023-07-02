Бойцы 66 бригады применили ПТРК и уничтожили наблюдательный пункт (видео)

Украинские воины установили ПТРК на холме, чтобы попасть в российский наблюдательный пункт, который отслеживал перемещение личного состава и техники на дальнем расстоянии.

Российский наблюдательный пункт был ликвидирован воинами 66-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения в Facebook.

Объект был расположен в локации, которая предоставляла возможность контролировать любое передвижение на значительном расстоянии. Украинские защитники решили применить противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) чтобы уничтожить угрозу. Впоследствии выстрел, который был осуществлен с холма, был успешным.

"Мы бьемся за то, чему нет цены во всем мире, — за Родину", — процитировали воины украинского писателя и кинорежиссера Александра Довженко.

66 отдельная механизированная бригада ВСУ

Подразделение механизированных войск создали как кадровую воинскую часть. Оно функционировало в Корпусе резерва в 2015-2017 годах, и после начала полномасштабного наступления российских войск против Украины в феврале 2022 года, было отмобилизовано. Уже 18 апреля 2022 года бригада передана в боевой состав Сухопутных войск.

В декабре 2022 года военное подразделение участвовало в обороне в Донецкой области. Именно в том месяце бригада получила боевое знамя.

Напомним, в конце июня украинская бригада, которая недавно была сформирована, успешно уничтожила вражеский пункт управления беспилотниками. Российские войска обустроили объект среди разрушенной гражданской инфраструктуры и деревьев, чтобы в удаленном режиме управлять дронами, но впоследствии остались без техники.

Также 2 июля артиллерия бригады ДШВ уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута. Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский пояснил, что на Бахмутском направлении российские захватнические подразделения остались без значительного количества боеприпасов благодаря артиллеристам десантного украинского подразделения.