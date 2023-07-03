"Достигли успехов": в ISW оценили наступление Сил обороны на шести участках фронта (карта)

Украинские войска провели наступательные операции в восточной части Запорожской и западной части Донецкой области. Позиционные бои продолжаются на линии фронта Купянск-Сватово-Кременная.

Силы обороны Украины 2 июля провели наступательные действия на шести участках фронта, на некоторых достигли успехов. Аналитики Института изучении войны (ISW) сообщили подробности в новом отчете.

В обзоре указано, что украинские войска организовали и провели контрнаступательные операции на шести участках фронта. Эффективные результаты есть на определенных направлениях.

В то же время Минобороны РФ утверждало, что российские войска успешно отбили атаку украинских десантных подразделений у Антоновского моста. Соответствующие заявления представители ведомства объявляли 1 и 2 июля. Некоторые российские блогеры вопреки сообщениям МО РФ отметили, что бои все еще продолжаются, а украинские силы удерживают отдельные позиции у Антоновского моста. Специалисты считают, что между ними и военным ведомством продолжается конфликт.

Российские войска осуществили новую серию беспилотных и ракетных ударов 2 июля. Атаки нанесли российские захватчики по югу нашего государства и Киеву. Очевидно, эти атаки будут продолжаться и в дальнейшем.

Фото: ISW

Украинские и российские войска продолжают вести позиционные бои на линии фронта Купянск-Сватово-Кременная. Украинские и российские силы проводят ограниченные наземные обстрелы в районе Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк. По сообщениям, украинские подразделения осуществили ограниченные наступательные операции на западе территории Донецкой области и продвинулись вперед.

Фото: ISW

Оккупанты и Силы обороны провели ограниченные наступательные операции в восточной части Запорожской и западной части Донецкой области. Украинские силы удерживают отдельные позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области возле Антоновского моста по состоянию на 2 июля.

Фото: ISW

Напомним, 2 июля в Минобороны сообщили подробности тяжелых боев на юге. Во время наступления украинские подразделения столкнулись с интенсивным противодействием врага, переброской резервов и дистанционным минированием территории. На Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские войска продвигаются, но везде продолжаются тяжелые бои.