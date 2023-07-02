"Есть продвижение": в Минобороны сообщили подробности тяжелых боев на юге

Во время наступления украинские подразделения столкнулись с интенсивным противодействием врага, переброской резервов и дистанционным минированием территории.

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На Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские войска продвигаются, но везде продолжаются тяжелые бои. Об этом 2 июля сообщила в Telegram Анна Маляр, заместитель Министра обороны Украины.

Украинские защитники и в дальнейшем пытаются четко выполнить задачу по деоккупации территорий нашего государства. Во время наступления подразделения столкнулись с интенсивным противодействием врага, переброской резервов и дистанционным минированием территории. Все трудности наши войска преодолевают и идут дальше, чтобы освободить землю Украины от российских захватчиков.

"Настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", — отметила она в заметке.

На других направлениях также наблюдается динамичная ситуация. Враг двинулся вперед и на Сватовском направлении, атакует Белогоровку и Серебрянку. На южном фланге Бахмута есть частичный успех.

Ситуация на юге от Генштаба ВСУ

В вечернем отчете за 2 июля Генеральный штаб указал, что на Херсонском и Запорожском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения Сил обороны Украины. Захватчики используют авиацию, ведь имеют количественное преимущество. Враг нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Гуляйполе, Ольговское, Белогорье Запорожской области, а также Антоновка, Казацкое, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Напомним, 30 июня в Вооруженных силах Украины сообщили, что россияне в районе Бахмута держат до 50 тысяч захватчиков. В целом они не имеют успеха, но пытаются удержать уже захваченные позиции. На флангах населенного пункта продолжаются тяжелые бои.