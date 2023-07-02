"Є просування": у Міноборони повідомили подробиці важких боїв на півдні

Під час наступу українські підрозділи зіткнулися з інтенсивною протидією ворога, перекиданням резервів та дистанційним мінуванням території.

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На Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська просуваються, але скрізь тривають важкі бої. Про це 2 липня повідомила у Telegram Ганна Маляр, заступниця Міністра оборони України.

Українські захисники й надалі намагаються чітко виконати завдання з деокупації територій нашої держави. Під час наступу підрозділи зіткнулися з інтенсивною протидією ворога, перекиданням резервів та дистанційним мінуванням території. Усі труднощі наші війська долають та йдуть далі, щоб звільнити землю України від російських загарбників.

"Наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", – зазначила вона у дописі.

На інших напрямках також спостерігається динамічна ситуація. Ворог рушив вперед і на Сватівському напрямку, атакує Білогорівку та Серебрянку. На південному фланзі Бахмута є частковий успіх.

Ситуація на півдні від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті за 2 липня Генеральний штаб вказав, що на Херсонському та Запорізькому напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування Сил оборони України. Загарбники використовують авіацію, адже мають кількісну перевагу. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Зміївки та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Гуляйполе, Ольгівське, Білогір'я Запорізької області, а також Антонівка, Козацьке, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, 30 червня у Збройних силах України повідомили, що росіяни в районі Бахмута тримають до 50 тисяч загарбників. Загалом вони не мають успіху, але намагаються утримати вже захоплені позиції. На флангах населеного пункту тривають важкі бої.