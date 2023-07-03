Армия РФ получит первую партию САУ "Мста-С" последнего поколения: какие провели улучшения

По неподтвержденным данным, модернизированные САУ по сравнению с ранней версией получили увеличенную скорострельность — свыше 10 выстрелов в минуту.

Первая партия новых 152-мм гусеничных самоходных гаубиц 2С19М1, модернизированной версии 2С19 "МСТА-С", была поставлена на вооружение российской армии. Эти САУ оснащены автоматизированной системой управления огнем (АСУО), что позволяет круглосуточно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях. Об этом говорится в пресс-релизе российской госкорпорации "Ростех".

По данным источников в Министерстве обороны РФ, новые самоходные гаубицы 2С19М1 в ближайшее время будут развернуты для ведения боевых действий на территории Украины.

По мнению обозревателей Army Recognition, это событие еще раз демонстрирует, что российская оборонная промышленность продолжает производить боевые машины и оборудование в высоком темпе, несмотря на экономические и финансовые санкции, наложенные на страну после полномасштабного вторжения в Украину.

Отметим, что речь идет о первой партии модернизированных САУ, которые поступят в Вооруженные силы РФ, при этом конкретное количество техники в пресс-релизе не указано.

Новая САУ 2С19М1

Самоходная гаубица 2С19М1 оснащена пушкой калибра 152 мм с максимальной скорострельностью восемь выстрелов в минуту (в случае с базовой МСТА-С). Максимальная дальность стрельбы системы составляет 41 км. Кроме того, разработчики утверждают, что она может стрелять управляемыми снарядами "Краснополь-М", способными поражать малоразмерные цели на дальности 17 км.

Одной из главных особенностей 2С19М1 является новая АСУО. Эта система позволяет вести круглосуточное и всепогодное прицеливание и стрельбу. Она обеспечивает автономное определение текущих координат и автоматический расчет установок для стрельбы из скрытых позиций, а также выполнение маневров встречного огня. Наводка орудия и его восстановление после стрельбы осуществляются автоматически, что значительно улучшает временные и точностные характеристики, а также облегчает работу наводчика. По неподтвержденным данным, скорострельность модернизированной САУ увеличилась до свыше 10 выстрелов в минуту.

Батарея САУ 2С19 "МСТА-С"

"Автоматизация процесса заряжания, а также выбор типа снаряда и выброс стреляных гильз в автоматическом режиме снижают физическую нагрузку на экипаж", — сказано в пресс-релизе.

САУ оснащена дизельным двигателем V12 мощностью 840 л.с. с механической трансмиссией с семью передачами вперед и одной передачей назад, что позволяет гаубице развивать максимальную скорость движения 60 км/ч. При этом дальность хода составляет до 500 км. Ходовые характеристики, как сообщают разработчики, дают возможность преодолевать и водные преграды глубиной до 5 м и шириной до 1 000 м.

Ранее мы писали о том, как украинские артиллеристы ведут охоту на российских "коллег" с помощью датского варианта САУ Caesar 8x8. Данная установка способна точно вести огонь по противнику на дистанции до 40 км, при этом Caesar превосходит российские системы по скорострельности.