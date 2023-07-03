Взрывы в Сумах: город под обстрелом, повреждена многоэтажка (фото)

Взрывы прозвучали после объявления воздушной тревоги. Сперва журналисты сообщали о прилете БПЛА в многоквартирный дом и публиковали фото с места ЧП, однако позже пост был удален.

Российские оккупанты обстреляли город Сумы. Об этом 3 июля сообщает руководитель аппарата Сумской ОВА Игорь Кальченко.

Как сообщает "Суспільне", взрывы прозвучали после объявления воздушной тревоги. Издание также публиковало фото попадания в жилую многоэтажку в Сумах и информацию о том, что город повергся атаке ударных БПЛА. Однако позже опубликованную информацию удалили.

По сообщению Сумского городского головы Александра Лысенко, в городе работают расчеты противовоздушной обороны.

В сети также публикуют фото попадания в жилую многоэтажку в Сумах.

Напомним, в ночь на понедельник, 3 июля, в ряде областей Украины была объявлена тревога из-за применения ударных БПЛА, а также ракетной угрозы в некоторых областях страны.

Также 3 июля спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ВС РФ каждый раз, когда Силы обороны имеют продвижение на фронте, применяют "ковровые" обстрелы Херсона.