"Установили туалеты": оккупанты оборудуют укрепления в районе Новой Каховки (видео)

Мэр города Владимир Коваленко отметил, что противник начал оборудовать огневые позиции на вторых и третьих этажах домов, чего раньше не было.

С момента подрыва дамбы Каховской ГЭС вода с затопленных мест в районе Новой Каховки полностью отошла. Этим воспользовались российские оккупанты, начав обустройство своих оборонительных позиций. Об этом 3 июля в эфире канала "Еспресо.TV" рассказал мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

По его словам, российских военных в городе достаточно много — он дополнительно располагают свои войска и устанавливают бетонные укрепления с проемами для ведения огня.

"В Новой Каховке вода полностью отошла. Противник возобновил свои боевые позиции на берегу. Россияне снова выставили по городу, как местные жители называют, туалеты, то есть бетонные сооружения с окошками для стрельбы", — рассказал Коваленко.

Кроме того противник оборудовал огневые точки на вторых и третьих этажах домов, чего раньше не было, отметил мэр.

"К береговой зоне оккупанты никого не допускают. В самом городе враг дополнительно расположил свои войска на проспекте Днепровском, где на вторых и третьих этажах домов обустроил соответствующие пулеметные точки", — отметил Коваленко.

Также мэр добавил, что из лесного массива в центре города, оккупанты ведут хаотичную стрельбу по украинским населенным пунктам, расположенным на левом берегу Днепра.

"Противник никуда из города не уходит, как раз наоборот, численность вражеского личного состава стала значительно больше", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, журналисты "Радио Свобода" установили личности российских военнослужащих и их командиров, которые присутствовали на Каховской гидроэлектростанции во время ее разрушения. В рамках расследования им удалось найти эксклюзивные перехваты разговоров, которые происходили между российскими военными в ту ночь.